Suzano Vôlei arranca ponto do líder e garante vaga nos playoffs da Superliga

O Suzano Vôlei está classificado para o mata-mata da Superliga 2024/25. Isso porque, na noite do último domingo (16/03), a equipe segurou um ponto em casa frente ao Itambé Minas, novo líder da competição nacional, ao levar o duelo ao tie-break, sendo superado por 3 sets a 2 (25x22 | 25x27 | 19x25 | 25x15 | 11x15) na Arena Suzano. O resultado, somado à derrota do Vedacit Vôlei Guarulhos por 3 a 0 para o Vôlei Renata, garantiu o retorno do Clube do Alto Tietê aos playoffs nacionais.

Empenhado em garantir a classificação com duas rodadas de antecedência após a sentida ausência na fase decisiva da temporada 2023/24, o time da casa começou com um ritmo forte, abrindo o placar com um 25 a 22. Nos sets seguintes, os mineiros subiram de produção e viraram o confronto com um 27 a 25 e um 25 a 19. O Suzano não abaixou a cabeça e correu atrás para empatar o duelo ao fazer um 25 a 15 que, na matemática, cravou o retorno suzanense ao mata-mata da competição. A parcial derradeira terminou em 15 a 11 para o Itambé Minas que, com os dois pontos, assumiu a liderança provisória da Superliga.

O resultado deixou o Suzano com 29 pontos e a 6ª colocação na tabela. Agora, com apenas dois jogos restantes e seis pontos em disputa, o Suzano não pode mais ser ultrapassado pelo 9º colocado do campeonato, o Vedacit Vôlei Guarulhos, primeiro clube fora da zona de classificação. Pouco antes da bola subir na Arena, o rival suzanense perdeu para o Vôlei Renata em Campinas por 3 sets a 0 (25x21 | 25x22 | 33x31), o que deu aos azuis a possibilidade de carimbar a vaga mesmo em caso de derrota, visto que os guarulhenses podem chegar apenas a 26 pontos, caso vençam seus dois compromissos finais. Outro adversário na corrida pela classificação era o Saneago Goiás Vôlei, 10º colocado que, mesmo com um jogo a menos, só pode atingir os 28 tentos.

Peu destacou que a sequência de quatro pontos em duelos contra o Praia Clube e o Minas, dois dos líderes da competição, foi decisiva para a conquista da vaga antecipada. "Tivemos uma primeira fase irregular, é verdade, mas estamos trabalhando firme e vemos a evolução do time. À medida que estamos nos aproximando dos momentos decisivos da temporada, estamos buscando subir de nível para fazer jogos como esse. Ainda temos dois importantes jogos pela frente e vamos trabalhar firme para conseguir bons resultados", destacou.

Já classificado e buscando melhores posições visando o cruzamento do mata-mata, o Suzano volta suas atenções ao Sada Cruzeiro, atual vice-líder da Superliga e adversário do próximo domingo (23/03), em partida a ser realizada em Campo Grande (MS).