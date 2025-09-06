Envie seu vídeo(11) 4745-6900
06/09/2025
Esportes

Suzano Vôlei bate Praia Grande e conquista terceira vitória seguida no Estadual

Com equipe alternativa, time da Grande São Paulo chegou a nove pontos em três partidas, mantendo a liderança do Paulista

06 setembro 2025 - 13h34Por de Suzano
Suzano Vôlei bate Praia Grande e conquista terceira vitória seguida no EstadualSuzano Vôlei bate Praia Grande e conquista terceira vitória seguida no Estadual - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

O Suzano Vôlei manteve sua sequência positiva no início do Campeonato Paulista ao derrotar o Esporte Clube Praia Grande na Arena Suzano por 3 sets a 0 (25x21 | 26x24 | 25x17), chegando a três triunfos seguidos. O resultado mantém o Clube do Alto Tietê na liderança do Estadual com nove pontos.

Com seu time vindo de dois resultados positivos, o técnico Cezar Douglas buscou garantir mais rodagem a parte de seu elenco, escalando uma equipe diferente em relação os jogos contra Mogi e Atibaia. Mesmo com um time mexido, o Suzano abriu a partida dominando o confronto com grande atuação individual de Gabriel Pessoa e Robert, marcando um 25 a 21 para abrir o placar.

O segundo set apresentou mais dificuldade ao time da casa. O time treinado pelo campeão olímpico e ídolo suzanense, o ex-central Rodrigão, cresceu de produção e passou a incomodar o atual vice-campeão paulista, liderando a primeira metade da parcial. Contudo, a maior qualidade técnica do Suzano fez a diferença e, na reta final, o time do técnico Cezar Douglas empatou e virou o confronto na vantagem mínima, aplicando um 26 a 24 para fazer 2 sets a 0.

Por fim, a terceira etapa voltou a ser de imposição total dos donos da casa. Contando com a energia de sua torcida apaixonada, o Suzano abriu vantagem e chegou a ter um 11 a 4 no placar, muito graças a outro começo de set inspirado de seus ponteiros. Sem dificuldades, o líder do Paulista fez 25 a 17 e fechou o 3 a 0, para festa das arquibancadas.

Cezar destacou a importância de abrir nove pontos antes dos principais confrontos da primeira fase. "Metade da etapa classificatória já foi e saímos com bons resultados e com um elenco rodado antes dos jogos contra São José (Viapol Vôlei), Sesi e Campinas (Vôlei Renata), que são nosso principais adversários. Cumprimos bem essa missão e, agora, vamos focar nesses clássicos dentro e fora de casa", pontuou.

O primeiro destes próximos confrontos acontecerá na quinta-feira (11/09), às 19h30, quando o Suzano enfrenta o Viapol Vôlei em São José dos Campos (SP).

