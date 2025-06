Suzano Vôlei confirma nomes de sua comissão técnica para a temporada 2025/26

O Suzano Vôlei apresentou, nesta sexta-feira (13/06), Manius Abbadii como o novo supervisor técnico do time, encerrando oficialmente a apresentação do grupo de profissionais para a temporada 2025/26.

Ao longo desta semana, o Clube do Alto Tietê também havia divulgado a manutenção de cinco membros de sua comissão técnica e a contratação de outros três novos nomes para integrar o grupo que será comandado pelo técnico Cezar Douglas, sendo estes o assistente técnico Marcel China, o preparador físico Cesar Lima e o fisioterapeuta Paulo Leite.

Aos 48 anos, Manius, natural de Porto Alegre (RS), é ex-atleta profissional bicampeão da Superliga com passagem pela Seleção Brasileira e, desde 2019, vem atuando nos bastidores enquanto dirigente e membro de comissões técnicas no voleibol internacional. Especializado em Gerenciamento Aplicado ao Esporte, o gaúcho foi técnico do Rio Volleyball Club de Atlanta-EUA, na temporada 2019/2020, sendo ainda diretor na associação de voleibol do estado da Virginia do Norte (Northern Virginia Volleyball Association - NVVA), também nos Estados Unidos, entre 2022 e 2025. Agora, está de volta ao Brasil para assumir a supervisão suzanense.

Anteriormente, na última quinta-feira (12/06), o time paulista tinha confirmado a contratação de outros três novos profissionais para a comissão. Marcel Kodama, o China, tem 47 anos e é assistente técnico da Seleção Brasileira Masculina Sub-19. O profissional nascido em Presidente Prudente (SP) esteve na Apan Blumenau ao longo dos últimos sete anos, sendo contratado para auxiliar o técnico Cezar Douglas na orientação da equipe na beira da quadra. Já o preparador físico osasquense Cesar Lima, pós-graduado em Treinamento Esportivo, Fisiologia do Exercício e Biomecânica do Movimento, chega à Capital do Vôlei aos 41 anos, tendo atuado no tradicional EC Pinheiros ao longo das duas últimas temporadas. Por fim, o novo fisioterapeuta do Suzano, Paulo Leite, tem 36 anos e é nascido em Itapetininga (SP), sendo especializado em Fisioterapia Esportiva e Osteopatia. Na carreira, soma experiências no futebol e no voleibol, sendo integrante de diferentes categorias da Seleção Brasileira desde 2021.

Além das novidades anunciadas, na última quarta-feira (11/06), o Suzano também confirmou a manutenção de quatro integrantes de sua última comissão técnica. O assistente e histórico nome do voleibol na cidade, Crystal Sant’Anna, bem como o fisioterapeuta Leonardo Suppa, o estatístico Ubiratan Curupaná e o auxiliar de preparação física Lucas Ferreira, seguirão no grupo para 2025/26. Outro que continua na equipe, contudo, em um novo cargo, é Alberto Pedra, ex-supervisor que também passa a atuar na assistência técnica.

Ana Paula Ferreira, a Fofinha, que segue como gerente-geral do Clube para mais uma temporada, destacou que a mescla de novos profissionais junto à continuidade de membros que conhecem a estrutura e os atletas será importante na luta por grandes objetivos ao longo de 2025/26. “Buscamos esta mentalidade para que possamos seguir com um trabalho técnico de alto nível, algo que foi notório na última temporada com a conquista do vice-campeonato paulista e a chegada às semifinais da Superliga. Não só o treinador, como toda a equipe envolvida no desenvolvimento dos atletas ao longo do dia a dia será fundamental, por isso, buscamos montar uma comissão experiente e de alto gabarito”, disse.

Com isso, em primeiro momento, o Clube do Alto Tietê fechou seu grupo para 2025/26 com um total de nove contratações entre atletas e profissionais técnicos. Quanto aos jogadores que vestirão a camisa suzanense em quadra, Cezar Douglas terá à disposição os centrais Matheus Pedrosa, Maicon Leite, Riad, Leo Andrade e David; os ponteiros Gabriel Pessoa, Gabriel Ostapechen, Robert, Marcus Vinícius e Matheus Bahia; os levantadores Gabriel Bieler, Rodriguinho e Antony; os opostos Guilherme Sabino e Gabriel Gomes; e os líberos Taichi e Luiz Ricardo.

“Em nome de todo o Clube e da torcida, aproveito para registrar meu agradecimento aos membros da comissão técnica e aos jogadores que fizeram parte da nossa equipe na última temporada e que seguem para novos desafios. Desejamos uma ótima continuidade de carreira ao técnico Peu, ao auxiliar técnico Gersinho, à fisioterapeuta Mirena Rocha e ao preparador físico Gabriel Azzi, bem como aos atletas Daniel, Tiago Brendle, Renan Bonora e Wennder”, finalizou Ana.