Suzano Vôlei confirma permanência do central Riad para 2025/26

Neste sábado (31/05), o Suzano Vôlei confirmou a manutenção do central Riad em sua equipe para a temporada 2025/26. Um dos líderes do grupo que vem representando a Capital do Vôlei em quadra, o central de 43 anos é um dos mais experientes e renomados atletas do voleibol nacional e dará continuidade à sua história na cidade.

No Clube desde 2022, Riad foi campeão da Superliga B em seu ano de estreia e vice-campeão paulista nos anos de 2023 e 2024, ajudando ainda a equipe a atingir campanhas de destaque na Superliga com duas semifinais em três temporadas na elite. Agora, mais uma vez, o jogador de 2,04m de altura integrará o meio de rede suzanense que, neste ano, também contará com os atletas Maicon Leite, Matheus Pedrosa e o contratado Leo Andrade.

Liderança nata dentro do atual elenco, o atleta soma uma grande variedade de títulos na carreira, incluindo três Superligas, três campeonatos europeus, o Mundial de Clubes de 2010, um título italiano e uma conquista da Copa Itália, além de ter sido eleito o melhor bloqueador da Superliga 2014/15.

Riad destacou o peso de Suzano para a modalidade, reafirmando seu compromisso com a Capital do Vôlei enquanto um dos remanescentes do primeiro ano de atividades do Clube. “Sou muito identificado com o projeto, com a cidade, com a torcida e com essa camisa histórica e multicampeã. Para mim, é uma felicidade muito grande estar indo para a 5ª temporada em Suzano. Espero contribuir para que sigamos sempre subindo ao pódio, buscando finais e títulos. Não vejo a hora de ver a Arena lotada com aquela atmosfera. Estou muito empolgado para voltarmos às quadras mais uma vez na nossa casa”, comentou.