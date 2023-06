Suzano Vôlei confirma permanência do central Riad para temporada 23/24

O Suzano Vôlei confirmou a manutenção do central Riad para seu elenco da temporada 2023/24 na manhã desta terça-feira (27/06). Um dos líderes do grupo, o central de 41 anos é um dos mais experientes e renomados atletas do elenco e vestirá a camisa suzanense pela terceira temporada consecutiva.

Campeão da Superliga B pelo Clube em 2022, o ex-atleta da Seleção Brasileira soma uma grande variedade de títulos na carreira, incluindo três Superligas, três campeonatos europeus, um título italiano e uma conquista da Copa Itália. O currículo chama atenção e, segundo ele, a expectativa é somar mais triunfos em sua trajetória.

O atleta carioca é o nono jogador confirmado pelo Clube para a temporada 2023/24. Antes, o Suzano já havia anunciado a continuidade do também central Judson, do ponteiro Daniel e do oposto Guilherme Sabino. Por sua vez, o levantador Rodriguinho, os ponteiros Vitor Baesso e Yago Dutra, e o central Lucas Fonseca já foram anunciados como reforços para as próximas disputas.

Riad exaltou o Clube, ressaltando que a seriedade e o potencial de crescimento do projeto o motivou a seguir na cidade. “Minha expectativa é a manutenção dos bons resultados da última temporada. Nós sabemos que nossos rivais diretos vem se reforçando, mas estamos com um elenco mais experiente e maduro, o que vai fazer a diferença para que possamos manter os bons resultados”, comentou.

A supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, destacou a importância de Riad no elenco não apenas como uma voz da experiência para os mais jovens, mas também como um atleta que entrega bons resultados. “O Riad é um atleta por definição. Ele cuida muito bem do corpo para garantir que tenha o melhor desempenho possível no dia a dia. Considerando a posição, é uma manutenção essencial”, relatou.