Suzano Vôlei confirma renovação de contrato do central Matheus Pedrosa

O Suzano Vôlei confirmou a renovação de contrato do central Matheus Pedrosa neste sábado (24/05), garantindo a continuidade de um de seus principais destaques na última Superliga para a temporada 2025/26. O atleta de 22 anos que, atualmente, está com a Seleção Brasileira, é o segundo atleta confirmado pelo time do Alto Tietê para seus próximos desafios.

Com 2,07m, o jogador nascido em Ouro Preto (MG) está no Clube há duas temporadas, tendo feito parte dos grupos vice-campeões estaduais em 2023 e 2024. Contudo, Pedrosa assumiu protagonismo no Suzano a partir da Superliga 2024/25, quando conquistou a titularidade do meio de rede e acumulou atuações de gala para ajudar a levar a equipe paulista de volta à semifinal do campeonato nacional. Tal desempenho o credenciou a ser convidado pelo técnico Bernardinho para integrar a Seleção Brasileira principal, estando inscrito para a Liga das Nações de 2025.

Este é o terceiro nome confirmado pelo Suzano Vôlei para a temporada 2025/26. Anteriormente, o Clube do Alto Tietê já havia confirmado a contratação do treinador Cezar Douglas para assumir o comando técnico da equipe, e do oposto Guilherme Sabino, jogador que, assim como Pedrosa, também está integrando a Seleção Brasileira na preparação para a temporada internacional.

O central, um dos mais jovens da formação do time paulista ao longo dos últimos anos, disse estar muito feliz com a oportunidade de seguir vestindo a camisa suzanense e espera seguir evoluindo e ajudando a equipe a buscar grandes resultados. “Temos objetivos importantes para mais essa temporada e vamos com todas as forças para conquistá-los. Fico muito feliz pelo reconhecimento e pela renovação, prometo muita luta e dedicação em quadra para ajudar meus companheiros”, reforçou.