Suzano Vôlei derrota Sesi-SP em Bauru e está a uma vitória da final do Campeonato Paulista

O Suzano Vôlei abriu a disputa das semifinais do Campeonato Paulista com vitória ao derrotar o Sesi-SP de virada fora de casa por 3 sets a 1 na noite da última segunda-feira (09/10). A partida realizada em Bauru terminou com as parciais de 25x21, 24x26, 23x25 e 25x27.

O resultado deixa o Suzano a uma vitória de garantir uma vaga na grande decisão do Estadual. O segundo jogo da série acontece nesta quarta-feira (11/10), às 18h30, na Arena Suzano, e os ingressos seguem disponíveis no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos.

O primeiro set foi de equilíbrio, contudo, a maior eficácia dos mandantes garantiu a vitória do Sesi-SP por 25 a 21. Na reta final da parcial, um rápido apagão das luzes esfriou o ritmo da partida, incentivando o Suzano a voltar para o jogo e buscar a desvantagem.

Contando com o retorno do central Judson, que serviu à Seleção Brasileira no último Torneio Pré-Olímpico, o time do Alto Tietê superou o placar adverso e teve segurança para encaixar seu jogo e equilibrar as ações a partir do segundo set. Mesmo diante de um ataque eficiente da equipe de Bauru, os suzanenses tiveram calma para empatar o jogo com um 26 a 24.

O terceiro set do embate apresentou um ritmo similar à parcial anterior, porém, o time suzanense se mostrou ainda mais consistente, criando boa dianteira logo nos primeiros pontos para administrar a vantagem. Não fosse a boa sequência de saques do Sesi-SP na reta final, o placar seria mais elástico, mas os visitantes tiveram tranquilidade e cabeça fria para fechar um 25 a 23 e virar a partida.

A vantagem e o ânimo renovado foram fundamentais para a vitória. Na quarta e última parcial, o Suzano esteve à frente na maior parte do jogo e, mesmo sofrendo grande pressão por parte do rival na reta final da etapa, a equipe soube ser precisa no momento decisivo para anotar um emocionante 27 a 25 e fechar o jogo, consolidando um grande passo na busca pela vaga na final.

Judson, que se uniu ao grupo apenas na manhã da partida, relatou que a equipe fez um grande jogo para conquistar um resultado importante. "Sabemos que não há nada definido, por isso temos que ter pés no chão e tranquilidade para ganhar essa vaga em Suzano", afirmou.

O técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, lembrou que o time vem enfrentando muitos desafios nas últimas semanas, mas o espírito guerreiro do time vem fazendo a diferença. "Todos os jogos são complicados, mas estamos tendo um algo a mais para seguir conquistando vitórias e avançando no campeonato. Agora contamos com o apoio do nosso torcedor para buscar a classificação em casa", destacou.

Com o resultado, o Suzano Vôlei está a uma vitória de chegar à sua primeira final estadual na história, feito que os times da cidade não atingem desde 2008. O segundo jogo da série acontece na próxima quarta-feira (11/10), às 18h30, na Arena Suzano e os ingressos estão disponíveis em suzanovoleioficial.com.br/ingressos.