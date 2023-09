Suzano Vôlei derrota Vedacit Vôlei Guarulhos e confirma liderança no Paulista

O Suzano Vôlei bateu o Vedacit Vôlei Guarulhos por 3 sets a 0 na noite deste sábado (02/09) e segue na liderança do Campeonato Paulista 2023. O embate realizado na Arena Suzano contou com mais de 4 mil torcedores e terminou com as parciais de 25x21, 31x29 e 29x27.

Com a energia de 4 mil torcedores na Arena, o Suzano começou a partida buscando imprimir seu ritmo contra os visitantes de Guarulhos. Usando a qualidade de seu ataque e fazendo valer toda a pressão de um ginásio inflamado, o time da casa foi preciso para abrir o placar com um 25 a 21.

A clara superioridade suzanense na primeira parcial não se refletiu na etapa seguinte, na qual o Vedacit manteve proximidade e alternância na liderança da pontuação. A igualdade entre as equipes foi tamanha que o duelo ultrapassou a marca dos 30 pontos com múltiplas quebras de setpoints por parte do time. Contudo, a força do time da casa pesou e o Suzano reverteu a vantagem com um 31 a 29, fechando a parcial.

A virada fez com que a emoção tomasse conta das arquibancadas da casa suzanense. O clima de euforia seguiu para o terceiro set, no qual o time do técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, repetiu o roteiro da parcial anterior e fechou o duelo com um 29 a 27, garantindo o 3 sets a 0 e a festa da torcida com o terceiro triunfo seguido no Campeonato Paulista.

Um dos principais pontuadores da partida, o oposto Jonadabe destacou a energia da torcida que, mais uma vez, fez a diferença. "Nós trabalhamos diariamente para momentos como este, para ver 3, 4 mil pessoas vibrando com a gente em um jogo pesado como esse. Só temos a agradecer, esse resultado foi por eles", afirmou.

O treinador suzanense comentou que, embora a equipe tenha uma semana sem jogos, o trabalho seguirá. "Foi uma noite muito feliz pois um resultado desse, com toda essa energia da torcida, contagia demais. Agora temos uma semana cheia para trabalhar e seguir evoluindo pois temos outro jogo difícil fora de casa", ressaltou.

Com oito pontos, o Suzano ocupa a liderança da primeira fase do Paulista após três partidas disputadas. A próxima partida do conjunto do Alto Tietê será no próximo dia 16 (sábado), às 17 horas, contra o Sesi-SP em Bauru.