Suzano Vôlei derrota Vôlei Renata em Campinas e volta a vencer na Superliga

O Suzano Vôlei esteve em Campinas na noite desta segunda-feira (27/11) e conquistou sua segunda vitória na Superliga Bet7k 2023/24 ao bater o Vôlei Renata de virada por 3 sets a 1 no Ginásio do Taquaral. Com as parciais 25x21, 21x25, 23x25 e 21x25, a equipe voltou a vencer após dois jogos e anotou mais três pontos na tabela de classificação.

O início do jogo foi de bastante equilíbrio entre os rivais, com grande alternância de pontos no placar. Contudo, os campineiros demonstraram mais frieza e, aproveitando os erros de saque do adversário, fecharam a primeira parcial com um 25 a 21.

Frente ao revés na etapa, o Suzano, que somava duas derrotas consecutivas por 3 sets a 0, precisava reagir. E mesmo contra a barulhenta torcida de Campinas, a equipe do Alto Tietê entrou no jogo. Com toda a qualidade do atual vice-campeão paulista, a equipe do técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, dominou o set do início ao fim, administrando boa vantagem para empatar o duelo com novo 25 a 21.

Com tudo igual, os suzanenses tiraram o peso de dois jogos sem anotar uma vitória em um único set. Mais confiante, o time deslanchou na terceira parcial, comandando as ações até os momentos finais. Ainda que o Renata tenha reagido na reta final da etapa, o Suzano soube manter o controle para marcar o 25 a 23 e virar o jogo no Taquaral.

Tendo a ponta no placar, restava uma parcial para os suzanenses se reencontrarem com a vitória em Campinas. Ligado em quadra, o time de Magoo voltou a combater a resistência campineira ao rodar o jogo e encontrar os espaços na rede dos mandantes para, assim, marcar novo 25 a 21 e fechar o duelo paulista com a sua segunda vitória na edição de número 30 da Superliga.

Eleito melhor em quadra, o ponteiro Yago Dutra parabenizou a equipe e relatou que o time sabia da pressão pela vitória, por isso o resultado teve um sabor especial. "Tivemos dois resultados negativos, mas hoje voltamos a vencer, e isso é o que importa. Agradeço o reconhecimento, é o trabalho de todo o grupo, agora vamos virar a chave para o jogo da próxima semana", comentou.

Por sua vez, Magoo afirmou que o grupo foi muito resiliente para contornar uma situação difícil e encontrar a vitória após sair perdendo. "Tínhamos um desafio grande, jogar contra Campinas (Vôlei Renata) no Taquaral é uma tarefa difícil para qualquer time, mas soubemos explorar os pontos fracos deles e cobrir os nossos para voltar a vencer", disse.

O próximo embate do Suzano na Superliga Bet7k 2023/24 será na próxima segunda-feira (04/12), às 18h30, contra o Araguari Vôlei na Arena Suzano. Os ingressos estão à disposição no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos.