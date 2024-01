Suzano Vôlei efetiva técnico Gersinho

O Suzano Vôlei efetivou o técnico Gerson Amorim, o Gersinho, no comando da equipe masculina. A decisão do clube foi comunicada na manhã desta quarta-feira (10).

Gersinho integra o plantel do Suzano Vôlei desde o mês de junho, ficando à frente do time profissional de maneira interina ao longo do mês de dezembro após a saída de Fabiano Ribeiro, o Magoo.

O técnico do time Sub-21, Marcus Vinicius, conhecido como Didi, fará parte da comissão técnica de Gersinho como auxiliar técnico.

A decisão de efetivar Gersinho no comando técnico do time profissional "é fruto de um extenso processo de análise por parte da diretoria do clube ao longo das últimas semanas, definindo o profissional como nome ideal para a sequência da temporada 2023/24", de acordo com o clube.

Gersinho tem experiências profissionais dentro e fora do Brasil. Ele fez parte da direção técnica da equipe de vôlei masculina do Sporting Clbue de Portugal durante três anos.