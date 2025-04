Suzano Vôlei encara o Minas por vaga na semifinal da Superliga

A noite desta quarta-feira (16/04) reserva muita emoção aos torcedores de Suzano Vôlei e Itambé Minas. Isso porque, a partir das 20 horas, as duas equipes entram em quadra na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), precisando de uma vitória no terceiro jogo das quartas de final da Superliga para confirmar uma vaga na semifinal do campeonato brasileiro. O confronto decisivo entre duas das camisas mais vitoriosas da modalidade no Brasil terá transmissão ao vivo do sportv2 e da Volleyball TV.

Nesta disputa eletrizante que começou com triunfo mineiro no jogo 1, o Suzano chega embalado após uma vitória de virada sobre os minastenistas na segunda partida da série, disputada na Arena Suzano no último sábado (12/04). Contudo, agora, o jogo final será disputado na casa do Itambé, o que torna o desafio de figurar entre os quatro melhores do País pela segunda vez em três anos ainda mais difícil. Contudo, como a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, já provou mais de uma vez ao longo da temporada 2024/25, os paulistas crescem nos momentos mais decisivos, bem como a tradição suzanense sempre conta.

Um exemplo desta força foi justamente no último mata-mata nacional disputado pelo Clube do Alto Tietê. Em 2023, o Suzano que, assim como neste ano, ficou em 7º lugar na temporada regular, enfrentou o arquirrival Vedacit Vôlei Guarulhos, então vice-líder da primeira fase. No clássico, o time azul, considerado zebra no confronto, venceu os dois duelos por 3 sets a 2, ficando com a vaga entre os quatro melhores do Brasil em sua temporada de retorno à elite. Agora, após ter ficado de fora dos playoffs em 2024, o tricampeão nacional quer manter o sonho do tetra vivo em 2025.

Peu lembrou que o equilíbrio foi a tônica dos jogos entre os times até aqui na temporada, o que motiva ainda mais a equipe paulista para esta decisão. “Queremos chegar às semifinais e, por mais que o Minas tenha uma equipe muito qualificada e jogue em casa nesta noite, sabemos da nossa força e da dedicação do grupo para retribuir todo o carinho e energia que sentimos da torcida, em especial no jogo do último sábado. Mesmo nessa reta final tão extenuante para os atletas, estamos trabalhando o físico e o mental deles para mais essa batalha que pode colocar a cidade em mais uma semifinal de Superliga, nosso principal objetivo, neste momento”, constatou o treinador.

O terceiro e decisivo confronto da melhor de três entre Itambé Minas e Suzano, pelas quartas de final da Superliga 2024/25, acontecerá nesta quarta-feira (16/04), às 20 horas, na Arena UniBH, com transmissão do sportv2 e da Volleyball TV.