Suzano Vôlei enfrenta Farma Conde Vôlei em São José dos Campos nesta sexta-feira

O Suzano Vôlei viaja a São José dos Campos nesta sexta-feira (25/08) para enfrentar o Farma Conde Vôlei pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2023. O duelo acontecerá no ginásio ADC Embraer, às 20 horas, marcando o primeiro embate do Clube do Alto Tietê longe de seus domínios na temporada 2023/24.

Após contar com o apoio de sua torcida para bater o Climed Atibaia por 3 sets a 0 na Arena Suzano, a equipe do Alto Tietê está com três pontos na tabela de classificação e vai ao Vale do Paraíba para buscar outro resultado positivo. O adversário da vez vem de derrota contra o Vedacit Vôlei Guarulhos, por 3 sets a 0, em partida realizada na última segunda-feira (21/08), no Ginásio da Ponte Grande.

O retrospecto recente é favorável aos suzanenses. O jogo mais recente entre as equipes aconteceu na última Superliga, na qual o time do Alto Tietê recebeu os adversários na Arena Suzano e conquistou uma vitória de virada no tie-break por 3 sets a 2. À época, o resultado foi determinante para que o Suzano garantisse uma vaga nas quartas de final do campeonato nacional.

Natural de São José dos Campos, o ponteiro Vitor Baesso foi um dos destaques da estreia no Paulista e ressalta que a equipe vem trabalhando duro para repetir a dose do primeiro jogo e conquistar a vitória no Vale do Paraíba. “Jogar lá é sempre complicado. Mas, assim como na primeira rodada, vamos focar no que deve ser feito para conseguir mais três pontos”, relatou.

Para o técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, o primeiro desafio fora de casa na temporada deve ser duro, mas a equipe está pronta para lutar por mais uma vitória. “Estamos falando de um campeonato muito equilibrado, com equipes de alto nível que competem em uma superliga, como o São José. Sabemos que enfrentaremos a pressão da torcida, mas vamos fazer o nosso melhor para conquistar outro bom resultado”, afirmou.