Suzano Vôlei enfrenta Itambé Minas para voltar a vencer na Superliga Bet7k 2023/24

O Suzano Vôlei volta às quadras na Superliga Bet7k 2023/24 na noite desta quarta-feira (31/01), às 18h30, contra o Itambé Minas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). A partida válida pela segunda rodada do segundo turno da competição nacional é a chance da equipe obter a primeira vitória em casa na metade final do certame e os ingressos ainda podem ser confirmados no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos). A entrada no ginásio é condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

Pela frente, o time do técnico Gerson Amorim, o Gersinho, tem os atuais vice-campeões mundiais em partida que promete grandes emoções para ambas as torcidas. O time da casa vem subindo posições na Superliga desde a virada do ano e, mesmo após se despedir da Copa Brasil nas quartas de final, os suzanenses buscam mais uma vitória para seguir na crescente. Por sua vez, o Minas foi eliminado do torneio nacional na última quinta-feira (25/01), o que torna o jogo ainda mais importante para ambas as equipes.

Para acompanhar a partida, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita. É necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 anos podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Gersinho reforçou que a equipe, que teve uma maratona de três jogos fora de casa com duas longas viagens nas últimas semanas, não via a hora de contar com o apoio das arquibancadas mais uma vez. “A energia da torcida suzanense faz toda a diferença para o time, estar em quadra e ter o sétimo jogador com você na hora do aperto é algo que incentiva muito. Isso, somado a todo o trabalho de preparação com os estudos do adversário e a rotina de treinos são a nossa chave para buscar uma vitória em casa”, apontou.

