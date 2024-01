Suzano Vôlei enfrenta o Montes Claros América Vôlei na última rodada do 1º turno da Superliga

O Suzano Vôlei está no norte de Minas Gerais para o último desafio do primeiro turno da Superliga Bet7k 2023/24. A equipe joga contra o Montes Claros América Vôlei no Ginásio Tancredo Neves na noite desta terça-feira (16/01), às 19h30, com transmissão do Canal Vôlei Brasil (cbv.canalvoleibrasil.com.br). Em caso de vitória, o time do Alto Tietê poderá garantir uma vaga para a Copa Brasil enquanto um dos oito primeiros do turno inicial do campeonato nacional.

Vindo de uma importante vitória em casa contra o Joinville Vôlei, um adversário direto na luta por uma das vagas na competição nacional, o time treinado pelo técnico Gerson Amorim, o Gersinho, tem a missão de derrotar o último colocado da Superliga para fechar o primeiro turno da liga entre os oito primeiros e se garantir no segundo principal torneio da temporada. Em caso de vitória, o time suzanense, que tem 13 pontos em dez jogos, precisará apenas do revés de um de seus concorrentes para ficar com a classificação.

O líbero Gian, que atuou na equipe adversária na última temporada, afirmou que a preparação vem sendo conduzida desde sábado (13/01) e, por isso, o time está pronto para conquistar a vitória. “Sabemos da nossa capacidade e é justamente por isso que o nosso foco são os três pontos que farão a diferença não só para a continuidade da Superliga, como para a classificação na Copa Brasil”, apontou.

Os americanos vêm de derrota em casa para o Vôlei Renata, por 3 sets a 2, estando sem chance de classificação para o mata-mata, mas mesmo com este cenário, Gersinho aponta que os desafios de enfrentar os mineiros em seus domínios não podem ser ignorados. “Independentemente deles estarem na última colocação, temos que entrar com todo o nosso foco para vencer e conseguir essa importante classificação. Jogar em Montes Claros é sempre difícil por conta do calor, os atletas têm um alto nível de desgaste, mas nós estamos prontos para fazer nosso trabalho e voltar para São Paulo com os três pontos e a vaga”, afirmou.

A partida entre Montes Claros América Vôlei e Suzano acontece nesta terça-feira (16/01), às 19h30, no Ginásio Tancredo Neves, com transmissão exclusiva do Canal Vôlei Brasil (cbv.canalvoleibrasil.com.br).