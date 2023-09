Suzano Vôlei enfrenta o Sesi para manter liderança no Paulista

O Suzano Vôlei viaja para Bauru para mais uma partida do Campeonato Paulista, desta vez, contra o Sesi-SP. O jogo será neste sábado (16/09), às 17 horas, na Arena Paulo Skaf. Uma vitória no embate representará a manutenção da liderança do Clube do Alto Tietê no Estadual.

Com oito pontos e três vitórias em três jogos disputados até aqui, o Suzano, que não atuou na quarta rodada em decorrência da desclassificação do Vôlei Futuro de Araçatuba, vai ao interior do Estado em busca de mais um triunfo frente a um dos principais rivais paulistas. Atual vice-campeão do certame, o Sesi vem de derrota para o Vedacit Vôlei Guarulhos em seus domínios por 3 sets a 0.

O jogo deste final de semana traz boas lembranças aos suzanenses, visto que o último embate oficial entre as equipes está marcado na memória do confronto. Em janeiro deste ano, quando o Sesi ainda atuava no ginásio do centro esportivo da Vila Leopoldina, em São Paulo, as equipes se enfrentaram nas quartas de finais da Copa Brasil. Mesmo com grande favoritismo dos mandantes, a partida realizada no aniversário da capital paulista terminou com vitória do Suzano por 3 sets a 1, resultado que garantiu uma histórica vaga nas semifinais do torneio.

Importante para a vitória no último jogo do Suzano no Paulista, o ponteiro Hiago constatou que a equipe vem crescendo a cada dia e todos os atletas estão prontos para buscar mais um bom resultado. “Estamos focados no que temos que fazer em quadra para voltar de Bauru com a nossa quarta vitória. Sabemos da importância deste jogo para seguir na parte de cima da tabela, então vamos com toda a determinação possível para lutar por mais três pontos”, comentou.

O técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, relata que a equipe vem desempenhando bem no Estadual e, por isso, confia no grupo para conquistar outra vitória. “O Sesi é um adversário que, assim como nós, busca estar no alto da tabela, então estaremos prontos para todas as adversidades. Jogar fora de casa pode ser um desafio a mais, mas estamos confiantes no nosso trabalho para tentar outro resultado positivo”, comentou.