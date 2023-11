Suzano Vôlei estreia na Superliga Bet7K 2023/24 com vitória na Arena

O Suzano Vôlei iniciou sua trajetória na Superliga Bet7K 2023/24 com vitória sobre o Vedacit Vôlei Guarulhos na noite do último sábado (11/11). O duelo, realizado na Arena Suzano, reeditou a final do Campeonato Paulista 2023, terminando com triunfo do time da casa por 3 sets a 2 (25x21, 22x25, 23x25, 25x18 e 15x13).

Com mais de 4 mil pessoas presentes nas arquibancadas da Arena, o Suzano iniciou a partida com o controle das ações, administrando a parcial inicial desde os primeiros pontos, quando abriu vantagem no placar. Com dominância, a equipe do técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, fechou o set com um 25 a 22.

Contudo, após a vitória no set de abertura do clássico, os visitantes entraram no jogo e venceram as duas parciais seguintes, anotando um 25 a 22 e um 25 a 23 para passar à frente. Com isso, os mandantes teriam de vencer a quarta etapa para seguir vivos na partida.

Com a missão de conter o rival e evitar uma estreia com derrota frente ao seu torcedor, o Suzano, que oscilou ao longo do segundo e do terceiro set, entrou com tudo na quarta parcial, usando da força de seu elenco para rodar o time e crescer em quadra. A vontade em quadra e o forte ritmo ofensivo foram suficientes para empatar o duelo com um 25 a 18, forçando assim o tie-break.

Na parcial decisiva, o equilíbrio característico entre os rivais deu o tom de um set marcado por viradas e a manutenção da diferença mínima até o último ponto, quando o Suzano fez um 15 a 13 para vencer a partida e anotar seus primeiros dois pontos na Superliga Bet7K 2023/24. Em votação popular, o oposto Guilherme Sabino foi eleito o melhor da partida.

Após a partida, Magoo destacou a força do grupo para reverter um resultado complicado frente a uma grande equipe, em especial por conta do histórico entre os times. "Suzano e Guarulhos vêm se enfrentando consecutivamente nos últimos meses, então são duas equipes que se conhecem bem, pois eles sabem das nossas qualidades e nós, das deles. Eu parabenizo o grupo pela força de vontade, seguimos trabalhando para melhorar e fazer uma grande Superliga", disse.

O próximo desafio do Suzano na Superliga acontece na próxima segunda-feira (20/11), às 21 horas, quando a equipe do Alto Tietê viaja a Belo Horizonte (MG) para enfrentar o Itambé Minas, atual vice-campeão do torneio.