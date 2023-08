Suzano Vôlei estreia no Campeonato Paulista neste sábado

O Suzano Vôlei entra em quadra pela primeira vez na temporada 2023/24 às 19 horas deste sábado (19/08), quando enfrentará o Climed Atibaia na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) pela rodada de abertura do Campeonato Paulista. Os ingressos para o duelo podem ser obtidos no site oficial do Clube (aqui), com entrada condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível.

A abertura do estadual será marcada pelo reencontro do Suzano com sua torcida após o término da última temporada, na qual a equipe do Alto Tietê conquistou resultados históricos em seu retorno ao primeiro nível do voleibol nacional, atingindo todas as semifinais possíveis no período, incluindo o Campeonato Paulista de 2022, torneio em que conquistou a melhor campanha geral do certame.

Os torcedores podem garantir seus ingressos para o jogo por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita. É necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

O levantador e capitão do Suzano Vôlei, Rodriguinho, comenta que o apoio da torcida suzanense fará a diferença para que a equipe busque a vitória na partida de estreia. “Eu já tive a oportunidade de jogar contra essa torcida, a pressão é muito grande. Trabalhamos muito nos últimos meses e contamos com a torcida de todos para começar bem essa competição”, destacou.

Por sua vez, o técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, destaca que, após nove semanas de preparação, o grupo de jogadores está pronto para dar início à temporada com a vitória como foco. “O Paulista é uma competição difícil, equilibrada, mas sabemos das nossas condições e temos ciência de que precisaremos de todo nosso empenho para começar o torneio de forma positiva para brigar pelo título que a cidade conquistou tantas outras vezes no passado”, reforçou.