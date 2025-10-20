Suzano Vôlei faz balanço de vice no Paulista e foca na Superliga

Após o vice-campeonato no Campeonato Paulista contra o Vôlei Renata, na sexta-feira (17), o Suzano Vôlei realizou um balanço sobre o trabalho realizado na competição estadual.

A gerente-geral do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, a Fofinha, disse que a equipe deve seguir em frente buscando a evolução.

“Naturalmente, nosso grande objetivo era o título, mas devemos seguir com trabalho firme, tanto para a evolução do projeto quanto para o crescimento da equipe em quadra, pois temos grandes objetivos na continuidade da temporada”, disse.

O técnico Cézar Douglas entende que o campeonato foi bom, mas que ainda há margem para evolução. “Fizemos um bom Campeonato Paulista, ainda que vice-campeões, mas temos bastante espaço para evoluir enquanto equipe e chegar no nosso melhor nível", afirmou o comandante. A campanha do vice-campeonato do Suzano Vôlei foi marcada por diversas partidas emocionantes contra grandes equipes do Estado.

O clube ressaltou a importância da torcida, falando sobre o público de mais de 4 mil torcedores na estreia, contra o Mogi Vôlei, e os mais de 8 mil espectadores presentes contra o Vôlei Renata, na final. Em dez jogos, o Suzano Vôlei venceu seis, sendo que foram quatro clássicos: dois contra o Sesi Bauru, um contra o Viapol Vôlei e um contra o Mogi Vôlei.

Superliga

Agora, a equipe suzanense volta os olhos à Superliga, onde estreia nesta quarta-feira (22), na Arena Suzano, contra o Viapol Vôlei, às 21 horas.

“Esperamos repetir o bom desempenho de Suzano em campanhas anteriores, quando fomos semifinalistas da Superliga, e buscar voos ainda maiores", continuou a gerente-geral.

O técnico também falou sobre a importância e a expectativa para o campeonato nacional. "A Superliga é a grande competição do calendário nacional, além dos times aqui de São Paulo, temos as equipes de Minas, que vêm se destacando cada vez mais, além de equipes de outros estados que também têm muita qualidade.