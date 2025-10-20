Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 20 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Vôlei

Suzano Vôlei faz balanço de vice no Paulista e foca na Superliga

Estreia na competição nacional acontece nesta quarta às 21 horas, na Arena Suzano, contra o Viapol Vôlei, de São José

20 outubro 2025 - 21h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Suzano Vôlei faz balanço de vice no Paulista e foca na SuperligaSuzano Vôlei faz balanço de vice no Paulista e foca na Superliga - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

Após o vice-campeonato no Campeonato Paulista contra o Vôlei Renata, na sexta-feira (17), o Suzano Vôlei realizou um balanço sobre o trabalho realizado na competição estadual.

A gerente-geral do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, a Fofinha, disse que a equipe deve seguir em frente buscando a evolução.

“Naturalmente, nosso grande objetivo era o título, mas devemos seguir com trabalho firme, tanto para a evolução do projeto quanto para o crescimento da equipe em quadra, pois temos grandes objetivos na continuidade da temporada”, disse.

O técnico Cézar Douglas entende que o campeonato foi bom, mas que ainda há margem para evolução. “Fizemos um bom Campeonato Paulista, ainda que vice-campeões, mas temos bastante espaço para evoluir enquanto equipe e chegar no nosso melhor nível", afirmou o comandante. A campanha do vice-campeonato do Suzano Vôlei foi marcada por diversas partidas emocionantes contra grandes equipes do Estado.

O clube ressaltou a importância da torcida, falando sobre o público de mais de 4 mil torcedores na estreia, contra o Mogi Vôlei, e os mais de 8 mil espectadores presentes contra o Vôlei Renata, na final. Em dez jogos, o Suzano Vôlei venceu seis, sendo que foram quatro clássicos: dois contra o Sesi Bauru, um contra o Viapol Vôlei e um contra o Mogi Vôlei.

Superliga

Agora, a equipe suzanense volta os olhos à Superliga, onde estreia nesta quarta-feira (22), na Arena Suzano, contra o Viapol Vôlei, às 21 horas.

“Esperamos repetir o bom desempenho de Suzano em campanhas anteriores, quando fomos semifinalistas da Superliga, e buscar voos ainda maiores", continuou a gerente-geral.

O técnico também falou sobre a importância e a expectativa para o campeonato nacional. "A Superliga é a grande competição do calendário nacional, além dos times aqui de São Paulo, temos as equipes de Minas, que vêm se destacando cada vez mais, além de equipes de outros estados que também têm muita qualidade. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

União Suzano anuncia contratação do treinador Thiago Constância
Esportes

União Suzano anuncia contratação do treinador Thiago Constância

Suzano perde para o Vôlei Renata e fica com o vice do Paulista
Esportes

Suzano perde para o Vôlei Renata e fica com o vice do Paulista

Em Campinas, Suzano enfrenta Vôlei Renata em decisão do Campeonato Paulista
Esportes

Em Campinas, Suzano enfrenta Vôlei Renata em decisão do Campeonato Paulista

Brasil perde de virada para o Japão pela primeira vez na história
Esportes

Brasil perde de virada para o Japão pela primeira vez na história

Na Arena, Suzano e Vôlei Renata abrem finais do Paulista nesta terça-feira
Esportes

Na Arena, Suzano e Vôlei Renata abrem finais do Paulista nesta terça-feira

Final do Paulista de vôlei terá arrecadação de alimentos nesta terça-feira
Esportes

Final do Paulista de vôlei terá arrecadação de alimentos nesta terça-feira