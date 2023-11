Suzano Vôlei faz seu primeiro jogo fora de casa na Superliga Bet7k 2023/24 nesta segunda-feira

O Suzano Vôlei faz seu primeiro jogo fora de casa na Superliga Bet7k 2023/24 na próxima segunda-feira (20/11), às 21 horas, contra o Itambé Minas na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). A partida, válida pela 2ª rodada do 1º turno da liga, é uma reedição da última semifinal do campeonato nacional e será transmitida pelo sportv2.

O reencontro de duas das mais tradicionais escolas de voleibol do País promete grandes emoções para suzanenses e minas-tenistas. O time paulista, que vem de vitória na estreia da Superliga frente ao Vedacit Vôlei Guarulhos por 3 sets a 2, busca seu primeiro triunfo em solo mineiro contra os atuais vice-campeões brasileiros. O Minas, por sua vez, já realizou duas partidas na liga, contra Joinville Vôlei e Araguari Vôlei, conquistando duas vitórias por 3 sets a 0.

O histórico recente das equipes é favorável aos mandantes do confronto desta segunda-feira. Ao longo da primeira temporada do Suzano Vôlei na primeira divisão nacional, as equipes se enfrentaram por quatro vezes com uma vitória para os paulistas e três para o adversário, sendo as duas últimas, nas semifinais da Superliga 2022/23. Na ocasião, os mineiros venceram em Belo Horizonte por 3 sets a 0 e repetiram a dose na Arena Suzano com um 3 sets a 1 para avançar à decisão. Desta vez, o Clube do Alto Tietê quer fazer diferente e voltar de Minas Gerais com o resultado positivo.

O técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, afirma que o Minas é um dos principais times na luta pelo título, mas que Suzano tem plenas condições de fazer um bom jogo contra os atuais vice-campeões. “Esse é um time que tem muita qualidade e que costuma ir bem atuando em seus domínios, mas isso não é motivo para abaixarmos a cabeça. Estamos todos focados na vitória, pois sabemos da nossa força e da qualidade individual e coletiva do grupo”, afirmou.

A partida entre Itambé Minas e Suzano acontece nesta segunda-feira (20/11), às 21 horas, na Arena UniBH, com transmissão exclusiva do sportv2.