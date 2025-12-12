Suzano Vôlei faz último jogo em casa na próxima terça-feira

O Suzano Vôlei está se preparando para seu último desafio em casa no ano de 2025. Pela décima e penúltima rodada do 1º turno da Superliga 2025/26, o Clube do Alto Tietê recebe o Saneago Goiás Vôlei na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) nesta terça-feira (16/12), às 18h30, podendo voltar ao G4 nacional e garantir uma vaga na Copa Brasil 2026 em caso de vitória no duelo direto. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).



O embate que marca o último encontro dos suzanenses com sua torcida neste ano de 2025 promete altas emoções em um confronto direto. Atual 5º colocado na tabela com 14 pontos, o time da Grande São Paulo, que vem de triunfo fora de casa sobre o JF Vôlei por 3 sets a 0, segue em busca de mais pontos para subir na tabela e chegar à 4ª posição, atualmente ocupada pelos goianos que, na rodada anterior, derrotaram o Sesi em Bauru por 3 sets a 2, chegando a 15 tentos. Portanto, para pegar o elevador e se aproximar do pelotão de elite, os comandados do técnico Cezar Douglas precisam somar três pontos nesta partida que, inclusive, pode render uma classificação antecipada à Copa Brasil caso os azuis saiam vitoriosos por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1.



Cezar Douglas apontou que o time vem em uma crescente em resultados e confiança, contudo, o desafio de terça-feira requer atenção total. “Mesmo ao lado do nosso torcedor, sabemos que não será uma partida simples pois o Goiás tem ótimos valores. Porém, sabemos da nossa qualidade, da capacidade e do trabalho feito, por isso, nosso foco é a vitória. Contamos com o apoio de todos para esse desafio”, comentou.



O duelo entre Suzano Vôlei e Saneago Goiás pela 10ª rodada da Superliga acontecerá nesta terça-feira (16/12), às 18h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão ao vivo da VBTV (tv.volleyballworld.com).



Troca social de ingressos

A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo na entrada do ginásio para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.