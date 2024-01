Suzano Vôlei inicia 2024 com duelo em casa contra o Sada Cruzeiro neste domingo

O Suzano Vôlei tem seu primeiro compromisso de 2024 neste domingo (07/01), às 18h30, quando enfrenta o Sada Cruzeiro na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) pela 9ª rodada da Superliga Bet7k 2023/24. A partida contra o atual campeão e líder desta edição do torneio nacional deve contar com grande presença de público e os ingressos ainda podem ser obtidos no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos). A entrada no ginásio é condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

A equipe treinada pelo técnico Gerson Amorim, o Gersinho, tem um grande desafio pela frente. A equipe paulista busca somar importantes pontos na luta por uma vaga na Copa Brasil 2024 e, para isso, o duelo contra o time de Contagem (MG) pode ser um diferencial frente aos adversários diretos. Os mineiros seguem invictos na liga nacional, contudo, o apoio da torcida pode ser um diferencial para o time da casa buscar um resultado positivo.

Para acompanhar a partida, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita. É necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Um dos líderes do elenco suzanense, o central Judson ressalta que o desafio é grande, mas o grupo deve virar a página após a primeira metade da temporada. “A virada de ano deve ser um diferencial para que nós voltemos a pontuar porque o equilíbrio dessa Superliga é muito grande, devemos trabalhar para voltar a vencer. Estamos comprometidos em evoluir para chegar aos mata-matas (playoffs da Superliga e Copa Brasil) e contamos com o apoio do torcedor”, comentou.

Por sua vez, Gersinho relatou que enfrentar o líder de uma competição tão nivelada como a Superliga nunca é simples, mas a equipe está se preparando para buscar um resultado positivo. “É evidente que o time deles tem grandes jogadores, mas também temos qualidades que podem fazer a diferença. Estamos estudando o Sada para impor dificuldades e conquistar um bom resultado pensando no final deste primeiro turno”, destacou.

