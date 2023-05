Suzano Vôlei inicia disputa Sub-21 do Campeonato Paulista com 15 atletas

A nova equipe Sub-21 do Suzano Vôlei estreou na temporada 2023 do Campeonato Paulista na última quarta-feira (16/05), em partida contra o Vôlei Mania/Pinda. A disputa sediada no Ginásio Juca Moreira, em Pindamonhangaba, mostrou o potencial do novo grupo de 15 atletas comandados pelo técnico Marcos Vinícius, o Didi, ainda que o time da casa tenha levado a melhor por 3 sets a 2 (25x18 / 21x25 / 23x25 / 25x21 / 15x13).

Frente a um ginásio lotado, o jovem time suzanense não se intimidou em sua primeira partida oficial, fazendo jogo duro contra os mandantes e atuais vice-campeões do torneio. Mesmo saindo atrás do placar, a equipe do Alto Tietê não desistiu da partida em momento algum, sendo superada no detalhe após levar a partida ao tie-break, voltando para casa com o primeiro ponto no certame.

De acordo com o treinador suzanense, a equipe fez um bom jogo, mas há muito espaço para evoluir. “Jogamos contra uma equipe bem armada, que contou com a energia da torcida, mas fomos superados no detalhe. Seguiremos trabalhando pois esses meninos têm um grande potencial para crescer”, relatou Didi.

A reformulada equipe conta com seis remanescentes da temporada de 2022. Os ponteiros Gabriel Spinelli e Matheus Bahia, os centrais Guilherme e Matheus Espírito, o oposto Ralwan e o líbero Thiago Mazzoni estiveram na campanha semifinalista da base suzanense no último estadual e continuaram no elenco. Por sua vez, os levantadores Leonardo Poiatti e Thiago Campos, os ponteiros Léo Luckmann e Diego Arias, os opostos Felipe Oliveira e Felipp Lunardi, o central Guilherme de Oliveira, o levantador Felipe Capixa e o líbero Pedrinho reforçam a equipe.

Junto de Didi, a comissão técnica conta com a presença do fisioterapeuta Leonardo Suppa e do experiente central Alberto, que aposentou-se ao final da última Superliga e passou a acompanhar a preparação dos jovens atletas suzanenses.

A supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, indica que descobrir talentos e formar atletas é uma alternativa importante para a continuidade do projeto como um todo. “Por exemplo, na última temporada, por conta de lesões, tivemos de contar com o Ralwan para integrar o elenco profissional e isso pode acontecer outras vezes na próxima temporada. Este é o segundo ano do nosso Sub-21 e vamos trabalhar ainda mais para entregá-los mais preparados aos profissionais”, constatou.

Didi acrescenta que o grupo tem jogadores nascidos até 2005. “Teremos tempo para treiná-los até atingirem a idade de corte da categoria. Eles são meninos com grande potencial que, com certeza, lutarão por grandes resultados com a nossa camisa”, acrescentou Didi.

O próximo desafio da equipe Sub-21 do Suzano Vôlei pelo Campeonato Paulista também será fora de casa na noite desta sexta-feira (19/05), às 19h30, contra o Vedacit Vôlei Guarulhos, no Ginásio da Ponte Grande.