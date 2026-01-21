Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 20/01/2026
Suzano Vôlei joga em casa nesta quarta-feira contra o Joinville

Na Arena Suzano, paulistas buscam segunda vitória seguida para embalar na Superliga; ingressos seguem disponíveis no site do Clube

21 janeiro 2026 - 09h13Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei e Mauro Horita)

O Suzano Vôlei fará sua estreia em casa no ano de 2026 nesta quarta-feira (21/01), às 18h30, contra o Joinville Vôlei, pela 3ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26, após dois desafios longe de seus domínios. Para o embate a ser realizado na Arena Suzano (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), os ingressos estão disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

Após vencer em Guarulhos no último domingo (18/01), o Suzano Vôlei volta suas atenções ao seu primeiro jogo em casa neste ano buscando manter a sequência de vitórias para embalar no certame nacional. Para isso, o esquadrão treinado por Cezar Douglas contará com o apoio de sua torcida que, após mais de um mês, voltará a ver seu time em quadra no Alto Tietê. O adversário da noite será o Joinville Vôlei, equipe catarinense que ocupa a 10ª colocação da liga, com 13 pontos, estando fora da zona de classificação ao mata-mata. Contudo, o time do técnico Rubinho vem de uma surpreendente vitória em casa por 3 sets a 2 sobre o Itambé Minas; portanto, a expectativa é de um jogo quente na Arena.

O Suzano, atual 6º colocado, com 19 pontos, sendo dois acima de Monte Carmelo, primeiro time fora do G8, entrará em quadra tentando o resultado positivo para confirmar sua crescente e subir na tabela. Em caso de vitória por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1, a equipe paulista pode chegar, provisoriamente, à 5ª posição, com 22 pontos, o que motiva ainda mais o Clube do Alto Tietê a buscar um resultado positivo no aguardado reencontro com sua torcida.

O técnico Cezar Douglas relatou que o bom jogo no Clássico da Grande São Paulo foi um importante passo e a expectativa é repetir o desempenho em busca de novo triunfo. “A fase de pontos corridos é muito disputada, e temos que ter atenção e foco total a cada jogo para vencer e seguir entre as equipes mais bem posicionadas. Estamos estudando o Joinville desde o final do jogo contra o Guarulhos e o nosso principal objetivo é manter a performance em alto nível para colocar nossas melhores qualidades em quadra”, destacou o treinador.

O duelo entre Suzano e Joinville Vôlei, pela 3ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26, acontecerá nesta quarta-feira (21/01), às 18h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos), e a partida terá transmissão ao vivo do sportv 2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).

