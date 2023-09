Suzano Vôlei participa de homenagem a profissionais de educação física

O Suzano Vôlei, por meio do auxiliar técnico Gerson Amorim, o Gersinho, participou de um evento de homenagem aos profissionais suzanenses de educação física na manhã da última quinta-feira (28/09), no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré. Na ocasião, o representante do Clube falou sobre a relevância dos educadores no desenvolvimento social e do esporte de alto rendimento.

A solenidade promovida pelo professor Wanderlei Averaldo, idealizador da iniciativa e dos projetos Associação de Profissionais de Educação Física (Apefis) e Amigos do Esporte, contou com a presença de educadores e autoridades municipais, tendo o profissional do Suzano Vôlei como um dos atrativos da manhã de homenagens.

Na oportunidade, Gersinho falou sobre uma série de aspectos que envolvem a prática esportiva e o funcionamento de uma organização esportiva de alto rendimento, incluindo a organização em prol do bem-estar e o desenvolvimento do time em termos técnicos e fisiológicos, tudo em prol do sucesso em quadra e do desenvolvimento humano.

Em sua fala, o secretário municipal de Governo de Suzano, Alex Santos, parabenizou os profissionais e fez questão de salientar que a contribuição de Gersinho tem grande valia no entendimento pleno das valências do meio. "Ter a visão de um profissional do calibre do Gersinho, que representa a nossa cidade com o Suzano Vôlei, é algo muito importante para que tenhamos uma homenagem completa aliada à uma instrução ainda mais completa de alguém que soma tanta experiência no mundo do alto rendimento. Em nome do grande parceiro Wanderlei, agradeço a presença e desejo o melhor para esta temporada da nossa equipe", comentou.

Durante a palestra, Gersinho afirmou que o trabalho de um professor desta área específica tem múltiplas camadas, sendo parte de uma estrutura que beneficia todo o contexto social. "Um bom profissional tem a capacidade de influir na vida de muitas pessoas, pois a educação física tem uma ligação muito íntima com o ensino e a saúde, dois pilares do nosso viver. O desenvolvimento dos atletas de um clube como o Suzano é importante, mas todo o trabalho começa ali com os alunos do ensino infantil e fundamental, por isso essa homenagem é mais que justa", ressaltou.

Na ocasião, também estiveram presentes o secretários de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang; a diretora regional de ensino, Mara Bioto; a supervisora da Secretaria de Cultura de Suzano, Márcia Belarmino; a educadora Marilene Oliveira, representante da Secretaria Municipal de Educação; e o coordenador de projetos da Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat), Alex Souza.