Suzano Vôlei realiza jogo-treino contra Vedacit Vôlei Guarulhos nesta sexta-feira

O Suzano Vôlei realizará seu segundo jogo-treino da temporada 2023/24 nesta sexta-feira (04/08), às 17 horas, quando enfrentará o Vedacit Vôlei Guarulhos na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). A entrada é gratuita. Portanto, a atividade poderá ser acompanhada por todos os públicos.

Este será o segundo teste da equipe na temporada 2023/24. Isso porque na última quarta-feira (02/08), o Suzano recebeu o Atibaia na atividade da semana, disputando quatro sets de 25 pontos com todos os atletas entrando em quadra para ganhar ritmo de jogo.

Desta vez, a partida representará o primeiro confronto contra um rival da primeira divisão nacional que, inclusive, traz boas recordações ao torcedor suzanense. Na última Superliga, as equipes se enfrentaram nas quartas de final do torneio e, com duas vitórias, o Suzano Vôlei garantiu uma vaga na semifinal do campeonato, dando ainda mais destaque à rivalidade regional entre as equipes.

O oposto Jonadabe confirmou a importância das partidas para a continuidade da temporada, ressaltando que a presença da torcida é um combustível a mais, mesmo sem ser um jogo oficial. “Esta será uma oportunidade diferente para colocarmos em quadra o que estamos trabalhando no dia a dia, sendo ainda uma chance da torcida acompanhar de perto as atividades da nossa equipe”, relatou.

Por sua vez, o técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, afirmou que o teste será importante para garantir ainda mais ritmo de jogo aos atletas. “O grupo vem trabalhando bastante nas últimas sete semanas de treinamento e, por isso, contaremos com a presença de todos neste jogo-treino”, comentou.