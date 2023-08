Suzano Vôlei realiza jogo-treino contra Vôlei Renata nesta quarta-feira

O Suzano Vôlei realizará seu terceiro jogo-treino da temporada 2023/24 nesta quarta-feira (09/08), às 19 horas, quando enfrentará o Vôlei Renata na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). A entrada é gratuita, portanto, a atividade poderá ser acompanhada por todos os públicos.

Este será o terceiro teste da equipe na temporada 2023/24, sendo o segundo contra uma equipe do primeiro escalão em termos nacionais. Na última semana, o Suzano recebeu o Atibaia e o Vedacit Vôlei Guarulhos, também na Arena, empatando o primeiro duelo em 2 sets a 2 e vencendo o segundo por 3 sets a 1.

A preparação do Clube para a disputa do Campeonato Paulista, primeiro torneio oficial da temporada 2023/24, chega à sua fase final. Com pouco mais de uma semana para o início do Estadual, a comissão técnica liderada pelo técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, segue desenvolvendo os atletas para os desafios seguintes, tendo a oportunidade de testá-los e garantir ritmo de jogo por meio das partidas-teste.

Magoo destaca o fato de que o grupo está na oitava semana de treinamento e, por isso, o jogo-treino contra os campineiros é mais uma boa chance de observar o progresso do trabalho. “Na semana passada tivemos dois bons desafios e, agora, faremos mais um jogo aqui na Arena, contando sempre com a presença dos torcedores que nos ajudam muito, mesmo em um jogo-treino”, comentou.