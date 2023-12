Suzano Vôlei recebe Araguari Vôlei para embalar na Superliga Bet7k 2023/24

O Suzano Vôlei volta às quadras para mais uma partida da Superliga Bet7k 2023/24 na próxima segunda-feira (04/12), às 18h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), contra o Araguari Vôlei. Em busca de sua segunda vitória consecutiva no torneio nacional, o time da casa conta com o apoio de sua torcida, que pode garantir seus ingressos no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos), tendo a entrada no ginásio condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

A equipe do Alto Tietê vem embalada para seguir somando pontos na Superliga, afinal, o time do técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, quebrou uma série de dois jogos seguidos sem vitória ao bater o Vôlei Renata em Campinas por 3 sets a 1 na última segunda-feira (27/11). O adversário, por sua vez, vem de uma surpreendente derrota de 3 sets a 0 em casa para o também mineiro Azulim Gabarito Monte Carmelo, equipe recém-promovida da Superliga B, torneio esse que, inclusive, o Suzano foi campeão em cima do time do Triângulo Mineiro na temporada 2021/22.

Para acompanhar esse reencontro, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita. É necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, que também faz trocas presenciais das 9 às 16 horas no Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro).

Um dos remanescentes da conquista nacional de 2022, o oposto Guilherme Sabino relembra o jogo do título na ocasião e ressalta que o trabalho de preparação segue firme ao longo do final de semana. “Já havíamos conquistado o acesso ao avançar para a final e, depois, ainda conquistar um título com quase 7 mil pessoas aqui foi muito especial, sem dúvida. Mas todos sabemos que o momento é completamente diferente, são dois times de primeira divisão e, independentemente de quem está do outro lado ou do local do jogo, trabalhamos diariamente para vencer, sempre”, pontuou.

Magoo destacou que voltar a vencer na última partida e contar com o apoio da torcida será fundamental para a equipe conquistar mais três pontos ”Não existe adversário fácil na Superliga, temos plena ciência disso, mas estaremos na nossa casa, junto do nosso torcedor, por isso é essencial que conquistemos mais três pontos. Contamos com o povo suzanense para mais esse desafio”, comentou.

A partida entre Suzano Vôlei e Araguari Vôlei acontece nesta segunda-feira (04/12), às 18h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) ou por meio da troca física no Fundo Social de Solidariedade.