Suzano Vôlei recebe Joinville Vôlei em busca de uma das vagas na Copa Brasil

O Suzano Vôlei volta às quadras nesta quinta-feira (11/01), às 19 horas, para mais um compromisso na Superliga Bet7k 2023/24, desta vez, contra o Joinville Vôlei, na busca por uma vaga na Copa Brasil 2024. A partida válida pela 10ª rodada do certame nacional será realizada na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) e os ingressos ainda podem ser confirmados no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos). A entrada no ginásio é condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

Sob o comando do agora efetivado Gerson Amorim, o Gersinho, a equipe suzanense busca um resultado positivo frente a um adversário direto na luta pelos playoffs. Motivado, o Suzano vem de um aguerrido duelo frente ao atual campeão brasileiro, o Sada Cruzeiro, e com a perspectiva de manter a sequência de bons jogos e subir na tabela, a equipe vem para este importante desafio contra os catarinenses que, por sua vez, vem de derrota para o Araguari Vôlei por 3 sets a 1 em seus domínios.

Para acompanhar a partida, os torcedores podem garantir os tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita. É necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Retornando após longo processo de recuperação em virtude de uma lesão no joelho direito, o ponteiro Daniel Muniz explica que para conquistar uma vaga para a Copa Brasil de 2024, uma vitória frente ao Joinville Vôlei é fundamental. “A Superliga tem um equilíbrio grande por característica, então um resultado positivo pode fazer muita diferença para quem quer ficar entre os oito melhores classificados desse primeiro turno. No ano passado, surpreendemos e chegamos à semifinal da Copa Brasil, e nesse ano estamos determinados a voltar para essa importante competição, por isso o apoio da torcida é fundamental nesse jogo”, disse.

Gersinho afirmou estar contente com a efetivação, contudo, o foco de todos deve ser a próxima partida. “Estar à frente do comando técnico de uma equipe do nível de Suzano não é novidade para mim, já tive experiências dentro e fora do Brasil, incluindo temporadas da Superliga em outros projetos. Ser efetivado é motivo de orgulho por conta da confiança do nosso trabalho, claro, mas devemos estar totalmente focados nesse jogo contra o Joinville e nos três pontos”, comentou.

A partida entre Suzano Vôlei e Joinville Vôlei acontece nesta quinta-feira (11/01), às 19 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).