Suzano Vôlei recebe Monte Carmelo em busca de mais três pontos na Superliga Bet7k 2023/24

O Suzano Vôlei receberá o Azulim Gabarito Monte Carmelo na noite deste sábado (24/02), às 18 horas, em mais um duelo decisivo pela 6ª rodada do 2º turno da Superliga Bet7k 2023/24. O confronto com o vice-lanterna do torneio nacional será realizado na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), e os ingressos ainda podem ser confirmados no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos). A entrada no ginásio é condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

Buscando reabilitação após perder para o Araguari Vôlei por 3 sets a 1 na última segunda-feira (19/02), o Suzano tem pela frente um dos últimos colocados na Superliga. Embora os mineiros venham de vitória sobre o Montes Claros América Vôlei, a equipe visitante luta contra o descenso para a segunda divisão, o que motiva o time paulista a buscar um triunfo que pode ser essencial na luta por uma vaga no mata-mata.

Para incentivar o time do Alto Tietê, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita. É necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Neste momento, a equipe treinada pelo técnico Gerson Amorim, o Gersinho, ocupa a 8ª posição na tabela de classificação com 20 pontos em 16 jogos, estando apenas um tento à frente do Vôlei Renata, primeiro time fora do G8. Restando apenas seis partidas para o fim da fase de pontos corridos, o conjunto suzanense sabe que não pode desperdiçar pontos se quiser garantir uma vaga nas quartas de final da Superliga.

O treinador suzanense, que estará completando um turno à frente do comando da equipe neste sábado, ressaltou que os três pontos neste jogo são essenciais para seguir dentro da zona de classificação e, inclusive, lutar por melhores colocações na reta final da Superliga. “O Monte Carmelo tem bons valores, não é porque estão na zona de rebaixamento que vamos mudar o nosso trabalho e o nosso foco. Por ser em casa, nós temos que fazer valer nossa qualidade para buscar esses três pontos e seguir no G8, o que é nosso principal objetivo neste momento”, postulou Gersinho.

O confronto entre Suzano Vôlei e Azulim Gabarito Monte Carmelo acontece neste sábado (24/02), às 18 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).