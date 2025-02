Suzano Vôlei recebe o Neurologia Ativa, de Goiânia, nesta terça-feira

Após dois jogos em Campinas (SP), o Suzano Vôlei vai reencontrar sua torcida na noite desta terça-feira (04/02), às 19h30, quando enfrentará o Neurologia Ativa, de Goiânia (GO), na Arena Suzano, pela 4ª rodada do 2º turno da Superliga em busca de mais uma vitória para voltar a crescer no torneio. A partida contra o último colocado da competição é uma oportunidade do time da casa conquistar seu 3º triunfo em quatro jogos até aqui disputados no returno e os ingressos seguem disponíveis por meio do site oficial do clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

Vindo de duas partidas longe de seus domínios, ambas contra o Vôlei Renata, uma pela Superliga e outra pela Copa Brasil, o time do técnico Pedro Uehara, o Peu, volta à Arena, onde conquistou suas três últimas vitórias, para encarar o último colocado da liga que, até o momento, não conquistou nenhum triunfo na competição e se encontra com apenas dois pontos em 14 jogos. Tendo em vista a posição do Clube do Alto Tietê, atual 6º colocado com 20 pontos, uma vitória é crucial para seguir alçando voos mais altos no campeonato.

E para apoiar a equipe da casa, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Peu destaca que, independentemente da posição do adversário na tabela, o foco do grupo é total para sempre fazer um bom jogo e conquistar os pontos. “Temos que focar no nosso campeonato e conquistar uma boa vitória frente ao nosso torcedor para seguir no G-8 da Superliga. Estamos nos preparando muito após os jogos contra o Campinas e vamos lutar para seguir subindo na classificação”, disse.

O confronto entre Suzano e Neurologia Ativa acontecerá nesta terça-feira (04/02), às 19h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).