Suzano Vôlei recebe Sesi Bauru buscando reabilitação na Superliga Bet7k 2023/24

O Suzano Vôlei recebe o Sesi Bauru para mais uma partida da Superliga Bet7k 2023/24 nesta quinta-feira (23/11), às 21 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Os ingressos para o jogo válido pela terceira rodada da competição nacional podem ser obtidos no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos), com entrada condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

Após ser superado em Belo Horizonte (MG) pelo Itambé Minas por 3 sets a 0 na noite da última segunda-feira (20/11), o Suzano, que soma uma vitória e um revés na liga nacional, busca se reencontrar com a vitória frente a um adversário que, em três jogos, soma duas derrotas e um único triunfo, conquistado sobre o Araguari Vôlei por 3 sets a 1. Agora, para superar o rival vencido na semifinal do último Campeonato Paulista e retomar o caminho das vitórias, o Clube do Alto Tietê conta com o apoio de sua torcida que ainda pode reservar suas entradas para o embate.

Os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita. É necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, que também faz trocas presenciais das 9 às 16 horas no Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro).

O técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, pontua que este é o segundo de uma série de três jogos desgastantes, contudo, estar em casa será uma importante vantagem. “Contar com o apoio do torcedor suzanense é algo que, sem dúvidas, fará total diferença para conseguirmos mais uma vitória contra outro adversário difícil. Estivemos abaixo contra o Minas, mas trabalhamos bem a recuperação dos atletas e, estamos confiantes em um resultado positivo nesta noite”, comentou.

A partida entre Suzano Vôlei e Sesi Bauru acontece nesta quinta-feira (23/11), às 21 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) ou por meio da troca física no Fundo Social de Solidariedade.