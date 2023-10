Suzano vôlei registra insatisfação com equipe de arbitragem da partida contra o Sesi

O Suzano Vôlei emite uma nota registrando insatisfação contra a equipe de arbitragem da partida da última quarta-feira (11) contra o Sesi-SP, válida pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista.

No quinto set da partida, o Suzano vencia por 17 a 16 quando os árbitros teriam deixado de marcar uma infração por parte do ataque bauruense no momento em que o adversário empatou a partida em 17 a 17.

Na oportunidade, o ponteiro Lukas Bergmann atacou do fundo de quadra, mas, no processo, nitidamente pisou na linha dos três metros, o que se configuraria como ponto para o Suzano Vôlei. Tivesse sido notada, a infração determinaria o 18º ponto da nossa equipe, garantindo assim a vitória e, consequentemente, a classificação do time do Alto Tietê na partida que viria a terminar em 3 sets a 2 para os visitantes.

A situação foi registrada pelas câmeras de transmissão da partida.

O Suzano Vôlei deixa registrado a decepção com a atuação da equipe de arbitragem escalada pela Federação Paulista de Volleyball. “Registramos a importância do profissionalismo nas equipes para que o trabalho sério de todos os clubes envolvidos não seja prejudicado por atos falhos como este.