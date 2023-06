Suzano Vôlei renova com Guilherme Sabino por mais uma temporada

O Suzano Vôlei oficializou a renovação de contrato do oposto Guilherme Sabino nesta terça-feira (20/06). O atleta de 21 anos é um dos mais promissores do Clube do Alto Tietê, tendo sido um dos destaques da equipe na Superliga 2022/23. Esta será a terceira temporada do jogador na cidade.

Um dos remanescentes da temporada de estreia do Suzano Vôlei, ainda em 2021, Sabino foi um dos principais nomes da campanha semifinalista do Clube no último torneio nacional, sendo o principal destaque nos jogos de quartas de final contra o Vedacit Vôlei Guarulhos.

Visto como uma das joias do elenco suzanense, Sabino é o sexto reforço confirmado pelo Clube que, anteriormente, já havia anunciado a renovação do central Judson e do ponteiro Daniel, além da contratação do levantador Rodriguinho, do ponteiro Vitor Baesso e do central Lucas Fonseca, este último oficializado na segunda-feira (19/06).

Sabino destacou a possibilidade de continuar em um time de grande estrutura que, para ele, deve lutar por objetivos ainda maiores. "Estou muito feliz com a renovação. É uma satisfação muito grande continuar por mais uma temporada aqui nessa cidade que me acolheu tão bem. As expectativas para a disputa do Paulista e da Superliga são as melhores possíveis", comentou.

A supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, ressalta que Sabino vem em franca ascensão, tornando-se uma das principais peças do elenco suzanense. "Ele é um jogador de muita força e explosão, isso foi determinante para que pudéssemos chegar nas semifinais da Superliga e do Campeonato Paulista. Contamos com ele para seguir alçando voos ainda maiores", disse.