Suzano Vôlei renova com oposto Gabriel Santos

O Suzano Vôlei renovou o contrato do oposto Gabriel Santos, novidade anunciada nas redes sociais do Clube nesta quarta-feira (04/06). O jogador, que havia sido contratado em meio à última Superliga, foi peça essencial na chegada da equipe à semifinal nacional e, por isso, teve seu vínculo ampliado para 2025/26.

Aos 28 anos, Gabriel, que também já exerceu a função de ponteiro, tem 1,98m e já atuou por clubes como Corinthians, Fonte do Bastardo Voleibol (POR), Funvic Natal, UPCN Vóley Club San Juan (ARG) e Rede Cuca Vôlei, de Fortaleza (CE), acumulando um supercampeonato argentino e um vice-campeonato português ao longo de sua trajetória.

Assim como no primeiro semestre de 2025, o oposto paulistano fará dupla na posição com Guilherme Sabino, repetindo fórmula de destaque na última temporada. Ao longo da Superliga anterior, Gabriel foi essencial para a equipe do Alto Tietê nas inversões e em partidas do 2° turno, colaborando para mais um bom resultado dos suzanenses na esfera nacional.

O oposto relatou sua gratidão à cidade, sendo este, junto de sua performance em quadra, um dos motivos de sua permanência. “Fico muito contente em continuar em Suzano porque não só o projeto, como também a torcida, me acolheram em um momento crucial da minha carreira. Ter feito parte da última campanha e seguir vestindo essa camisa é um privilégio. Espero conseguir, por mais uma temporada, contribuir e manter o nome de Suzano entre os melhores do Brasil”, destacou Gabriel.