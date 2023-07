Suzano Vôlei renova contrato do líbero Taichi

O Suzano Vôlei oficializou a continuidade do líbero Taichi para a temporada 2023/24 na manhã desta quarta-feira (05/07). A ampliação de contrato do atleta natural de Mogi das Cruzes marca a sétima renovação de vínculo do Clube para seus próximos desafios.

Um dos únicos nomes que permanece desde o primeiro jogo do Suzano Vôlei, ainda na temporada 2021/22, Taichi conquistou os títulos das duas divisões de acesso do voleibol brasileiro, sendo um personagem notório em quadra por inflamar a torcida com sua vibração.

O camisa 13 da última temporada é o 12º jogador confirmado pela equipe para os desafios do Clube para o segundo ano na elite. Até agora, o Suzano anunciou a continuidade dos centrais Judson e Riad, dos ponteiros Daniel e Hiago, e dos opostos Guilherme Sabino e Jonadabe, assim como a chegada do levantador Rodriguinho, do líbero Gian, dos ponteiros Vitor Baesso e Yago Dutra, e do central Lucas Fonseca.

O líbero destacou que o crescimento do Clube é notório, ressaltando que sua continuidade é motivo de orgulho. “Estou muito feliz em permanecer mais uma temporada no projeto, em uma cidade que ama o voleibol. Vamos trabalhar firme em cada competição que temos pela frente”, destacou Taichi.

A supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, ressaltou que Taichi fará uma importante dupla de líberos com o recém contratado Gian. “O líbero é um jogador diferenciado em quadra. Então, ter dois nomes prontos para contribuir é fundamental. Assim como na última temporada, o Taichi será essencial para continuarmos atingindo nossos objetivos em quadra”, relatou.