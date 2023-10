Suzano Vôlei sai atrás na final do Paulista e precisa vencer nesta sexta-feira

No vôlei os confrontos são decididos em série melhor de três. Ou seja, se o Suzano vencer o próximo jogo, que será na Arena Suzano, força o terceiro e último confronto, que será na próxima segunda, em Guarulhos.

Ou seja, o Suzano precisa vencer nesta sexta, em jogo às 18h30.

Primeiro Jogo

As parciais do jogo ficaram em 25/22, 25/18, 31/33 e 28/26, no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos.

Os maiores pontuadores da partida foram o ponteiro Willian, do Guarulhos, e o oposto Guilherme Sabino, do Suzano, ambos com 22 pontos.

Por outro lado, Suzano precisa da vitória para forçar o jogo 3, que se necessário acontecerá na próxima segunda-feira (23), às 21h, no ginásio da Ponte Grande.

A equipe do Suzano Vôlei perdeu por 3 sets a 1 para o Guarulhos nesta terça-feira, fora de casa, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista.