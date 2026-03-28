Suzano Vôlei supera Monte Carmelo, garante 5ª posição e encara Itambé Minas nas quartas da Superliga

Pela última rodada da fase classificatória da Superliga 2025/2026, o Suzano Vôlei venceu o Azulim Sicoob Monte Carmelo por 3 sets a 2 (25x18 | 20x25 | 25x20 | 22x25 | 15x12) na Arena Suzano em partida disputada na noite da última sexta-feira (27/03), garantindo assim a 5ª colocação geral para a disputa do mata-mata nacional.



Os resultados da rodada final confirmaram o Itambé Minas como adversário dos paulistas nas quartas de final do campeonato que será decidido no dia 10 de maio (domingo) no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). A série do clássico nacional que reeditará os playoffs da última temporada tem início na próxima semana.



O resultado no confronto direto contra o time do leste mineiro levou os suzanenses aos 34 pontos com 12 vitórias em 22 disputadas, mesmo cenário do Vôlei Guarulhos BateuBet, 6º colocado que ficou abaixo do Clube do Alto Tietê nos critérios de desempate ao registrar uma média de sets vencidos e perdidos (set average) de 1,02. No mesmo critério, os suzanenses tiveram média superior com 1,05 sets vencidos.



Com a liderança de Gabriel Pessoa, eleito melhor em quadra com 24 pontos marcados, o Suzano teve resiliência para superar altos e baixos dentro da partida e conquistar o triunfo sobre os carmelitanos. O time do técnico Cezar Douglas abriu o placar com um 25 a 18, mas sofreu o empate após um 25 a 20 no set seguinte. O Suzano voltou à dianteira ao devolver a parcial anterior, contudo, a igualdade voltou ao placar em um 25 a 22. No tie-break, os suzanenses imprimiram um ritmo forte e altamente ofensivo para fechar o jogo com um 15 a 12, para festa de mais de mil torcedores na Arena.



O técnico suzanense pontuou que a principal missão da fase classificatória foi cumprida, mas agora, o grupo deve virar a chave para o mata-mata. "Tivemos alguns resultados inesperados nessa trajetória, mas tudo isso fica para trás a partir de agora. Os oito times dos playoffs têm muita qualidade, por isso, vamos seguir trabalhando para fazer uma grande série contra o Minas e repetir a temporada passada, quando Suzano chegou à semifinal", afirmou.