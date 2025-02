Suzano Vôlei tem confronto direto contra Apan Roll-On Blumenau neste domingo

A emoção promete tomar conta da Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) na noite deste domingo (23/02). Isso porque, a partir das 20h30, o Suzano Vôlei entra em quadra para mais um confronto direto na Superliga, desta vez, contra a Apan Roll-On Blumenau, pela 6ª rodada do 2º turno da competição. Uma vitória pode aproximar os paulistas da vaga para os playoffs do torneio nacional e os ingressos seguem disponíveis por meio do site oficial do clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

Após mais de uma semana sem jogos, a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, entra em quadra com um claro objetivo: vencer um rival direto na busca pelo mata-mata e respirar dentro do G-8 da Superliga. Com 24 pontos na tabela, o Suzano ocupa o 6º lugar na classificação do campeonato nacional e, após arrancar um ponto fora de casa frente ao Saneago Goiás Vôlei, o time da Grande São Paulo se prepara para um duelo quente contra o clube catarinense, atual 10º colocado com 18 pontos, que vêm de derrota por 3 sets a 1 para o Sesi Bauru. Neste contexto, vencer a Apan pode afastar um dos rivais diretos pelas oito vagas para o mata-mata, faltando apenas cinco jogos para o final da primeira fase.

E para apoiar a equipe da casa, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Peu aponta que o jogo deste domingo é crucial para o Suzano, em especial por se tratar de um adversário direto que também jogará contra a pressão da torcida suzanense. “Mesmo que com jogos duros, estamos com uma sequência positiva aqui em casa com vitórias em todos os jogos que disputamos desde dezembro. Ao longo destas semanas livres, pudemos trabalhar bastante com os atletas para que eles estejam prontos para mais esse jogo contra uma equipe de muita qualidade. Será um jogo equilibrado, mas contamos com a força do torcedor para nos ajudar na busca por esse resultado”, constatou.

O confronto entre Suzano e Apan Roll-On Blumenau acontecerá neste domingo (23/02), às 20h30, na Arena Suzano, com transmissão do sportv2 e da Volleyball TV. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).