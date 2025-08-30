Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Suzano Vôlei vai a Atibaia em busca da 2ª vitória no Paulista 2025

Após o triunfo contra o Mogi na estreia do Estadual, a equipe do técnico Cezar Douglas enfrenta o Climed Atibaia nesta sexta-feira, às 19h30

28 agosto 2025 - 12h34Por Da Região
partida será transmitida no YouTubepartida será transmitida no YouTube - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

Em seu primeiro desafio fora de casa no Campeonato Paulista 2025, o Suzano Vôlei visita o Climed Atibaia nesta sexta-feira (29/08), às 19h30, em busca de sua segunda vitória consecutiva no Estadual. O duelo, a ser realizado no Ginásio Elefantão, é válido pela 2ª rodada do torneio e terá transmissão ao vivo, com imagens, no canal Torcida Brasileira TV, no YouTube (youtube.com/@torcidabrasileiratv).

Após vencer o Mogi Vôlei em Suzano por 3 sets a 1, a equipe da Grande São Paulo quer continuar trilhando o caminho das vitórias, visando à classificação para o mata-mata do Paulista. Para isso, o time treinado pelo técnico Cezar Douglas terá pela frente o Climed Atibaia, que busca seu primeiro triunfo no campeonato. O adversário interiorano, derrotado pelo Sesi Bauru por 3 sets a 0 na rodada de abertura da competição, já enfrentou o Suzano em quatro oportunidades, sendo que o Clube do Alto Tietê saiu com a vitória em todos os episódios. Oficialmente, o último jogo entre os times ocorreu na edição de 2024 do certame, quando os suzanenses triunfaram no Elefantão por 3 sets a 0.

O técnico do atual vice-campeão paulista destacou ainda que as equipes se enfrentaram em um amistoso de pré-temporada. No entanto, o grupo deve estar atento para confirmar o favoritismo. “Mesmo que tenhamos vencido o jogo-treino contra eles (Atibaia) aqui na Arena, existe uma grande diferença entre um amistoso e uma partida de campeonato. Buscamos ter os atletas nas melhores condições físicas e técnicas após a estreia para que possamos fazer um bom jogo em Atibaia e conquistar mais três pontos”, disse Cezar.

O confronto entre Climed Atibaia e Suzano Vôlei, válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, acontecerá nesta sexta-feira (29/08), às 19h30, no Ginásio Elefantão, em Atibaia (SP). A partida terá transmissão ao vivo no canal Torcida Brasileira TV, no YouTube (youtube.com/@torcidabrasileiratv).

