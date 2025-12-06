Suzano Vôlei vai a Juiz de Fora em busca de vitória na Superliga

Buscando voltar ao G4 da Superliga, o Suzano Vôlei vai a Juiz de Fora (MG) para mais um desafio no campeonato nacional, desta vez, contra o JF Vôlei, na segunda-feira (08/12), às 18h30, no Ginásio Jornalista Antônio Marcos. O jogo da 9ª rodada da liga terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV.



Vindos de derrota fora de casa para o Vôlei Renata por 3 sets a 0 (25x20 | 25x16 | 25x18), os suzanenses, que somam 11 pontos e ocupam a 7ª colocação, buscam virar a chave frente ao atual lanterna do campeonato para voltar a pontuar na briga por uma vaga no G4 da competição. Em caso de triunfo sobre os mineiros, o time treinado por Cezar Douglas pode chegar à 4ª posição.



O técnico postulou que mesmo diante de resultados recentes, a equipe suzanense segue trabalhando no dia a dia para evoluir e voltar à trilha de vitórias. “Estamos dedicados em conseguir o resultado positivo em Juíz de Fora contra um adversário que estará junto de sua torcida e precisando vencer. Ao longo desta semana, trabalhamos não só a parte física e técnica, como mental do grupo, e estamos confiantes de que faremos um bom jogo para sair com a vitória”, disse Cezar Douglas.



A partida entre JF Vôlei e Suzano, pela 9ª rodada da Superliga 2025/26, acontecerá nesta segunda-feira (08/12), às 18h30, no Ginásio Jornalista Antônio Marcos, em Juiz de Fora (SP). O confronto terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).