Suzano Vôlei vai a Uberlândia para duelo contra Praia Clube

Buscando se reencontrar com a vitória, o Suzano Vôlei encara o Praia Clube na tarde deste domingo (09/03), às 17 horas, no ginásio do Uberlândia Tênis Clube, no Triângulo Mineiro. O duelo dos paulistas contra o atual terceiro colocado da Superliga pela 8ª rodada do returno terá transmissão ao vivo do sportv2 e da Volleyball TV.

Com 25 pontos e a 7ª colocação do campeonato, o Suzano está momentaneamente classificado para os playoffs da liga, com apenas quatro jogos restantes para o término da primeira fase. Contudo, para se firmar entre os oito melhores da competição e se aproximar cada vez mais do mata-mata, o time do Alto Tietê entrará em quadra na busca pelo resultado positivo.

O técnico Pedro Uehara, o Peu, afirma que o jogo do primeiro turno, em Suzano, chegou ao tie-break, portanto, a expectativa é fazer um bom jogo para buscar pontos em Minas Gerais. “Estamos na fase decisiva dos pontos corridos, onde um erro ou um acerto pode definir classificação ou eliminação. Temos o objetivo de chegar ao mata-mata e, para isso, precisamos pontuar. Vamos dar nosso máximo em Uberlândia para buscar um resultado positivo contra o Praia. Vamos lutar do início ao fim por essa vaga nos playoffs”, afirmou.

O duelo entre Praia Clube e Suzano Vôlei, válido pela 8ª rodada do 2° turno da Superliga 2024/25, acontecerá neste domingo (09/03), às 17 horas, no Uberlândia Tênis Clube, com transmissão do sportv2 e da Volleyball TV.