Suzano Vôlei vence em Atibaia e assume liderança do Paulista

O Suzano Vôlei foi ao interior paulista e venceu o Climed Atibaia por 3 sets a 0 (23x25 | 23x25 | 23x25) na noite da última sexta-feira (29/08), assumindo a liderança do Estadual após dois jogos disputados.
A partida realizada no Ginásio Elefantão começou difícil para os suzanenses que, frente à empolgação do adversário e sua torcida, equilibrou o jogo na base de sua maior qualidade técnica, esfriando os ânimos do Atibaia. O time da Grande São Paulo assumiu a dianteira na segunda metade da parcial, administrando a vantagem mínima para fechar o 25 a 23 e abrir o placar.
Nas duas parciais seguintes, o roteiro foi similar. No segundo set, o time do técnico Cezar Douglas foi mais dominante e, ainda que os atibaianos tenham aproximado-se na reta final, o Suzano repetiu o 25 a 23, fazendo 2 a 0. Já na terceira etapa, o Clube do Alto Tietê também liderou o placar ao longo de todo o período e voltou a fazer 25 a 23, fechando o duelo em 3 sets a 0 para garantir-se na liderança isolada do Paulista com seis pontos ao final de duas rodadas.
Cezar afirmou que o Suzano soube controlar a pressão e assumir o papel de favorito no confronto. "Mesmo no Estadual, não existe jogo fácil e sabíamos que encontraríamos um clima adverso em Atibaia. Soubemos controlar o jogo e ter calma nos momentos críticos para vencer nosso segundo jogo no Paulista", destacou Cezar.
Líder do Estadual, o Suzano volta às quadras na próxima sexta-feira (05/09), às 20 horas, quando enfrentará o Esporte Clube Praia Grande na Arena Suzano. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).