Suzano Vôlei vence em Montes Claros e está classificado para a Copa Brasil 2024

O Suzano Vôlei está classificado para a Copa Brasil 2024. Isso porque, fora de casa, o time do Alto Tietê venceu o Montes Claros América Vôlei em Minas Gerais por 3 sets a 0 (22x25 | 20x25 | 20x25) na noite da última terça-feira (16/01) e se garantiu na 6ª posição ao final do primeiro turno da Superliga Bet7k 2023/24. O adversário das quartas de final do torneio, ainda sem data definida, será o Sesi Bauru.

Por conta da combinação de resultados de seus rivais diretos que já haviam jogado, o Suzano entrou em quadra sabendo que uma simples vitória servia para garantir a vaga. Com este objetivo em mente, a equipe buscou forçar o erro dos mineiros para levar vantagem frente à torcida americana, tendo bom aproveitamento nos ataques e nos contra-ataques. Em bom ritmo, o time do técnico Gerson Amorim, o Gersinho, abriu confortável vantagem no início da partida, controlando a parcial para fechar um 25 a 22 e inaugurar o placar.

O segundo set apresentou mais dificuldades aos paulistas, que não tiveram a frente em todos os momentos. O Montes Claros buscou equilibrar o jogo com base na consistência de seu bloqueio, alternando a ponta do placar com o Suzano ao longo da parcial. Contudo, na reta final, uma boa sequência de saques do ponteiro Hiago Bueno trouxe a vantagem para o lado do Alto Tietê, que fechou a etapa em 25 a 20.

Já a terceira e última parcial apresentou roteiro parecido com a anterior, com equilíbrio de ações na porção inicial e domínio suzanense na reta final. Impondo a qualidade do seu jogo, em especial com uma boa passagem do central Riad no saque, o time do Alto Tietê repetiu o 25 a 20 para garantir a vitória e uma das oito vagas para a Copa Brasil.

Eleito o melhor do jogo, o ponteiro Daniel agradeceu o trabalho da comissão técnica, fundamental na recuperação de sua lesão sofrida no joelho direito ainda no início da temporada. "Esse prêmio é um trabalho de todos nós, porque não foi fácil ficar de fora do Paulista e do primeiro turno quase inteiro da Superliga. Por isso, eu agradeço a Mirena Rocha, fisioterapeuta da equipe, e todos que fizeram a diferença nesses últimos meses. Seguimos por mais", ressaltou.

Exaltando a força do grupo, Gersinho apontou que mesmo com muitas lesões e dificuldades ao longo do primeiro turno, a equipe conseguiu cinco vitórias em 11 jogos e a vaga na Copa Brasil. "Ficar entre os oito primeiros era um dos nossos objetivos para ir à Copa Brasil, o que é positivo, sem dúvida, mas sabemos que temos muito a melhorar para chegar onde queremos. Por hora, vamos celebrar essa classificação, mas tendo em mente que devemos estar mais fortes para esse segundo turno", afirmou.

O Suzano termina o primeiro turno na 6ª posição e, com isso, enfrentará o Sesi Bauru, 3° colocado ao longo das 11 primeiras rodadas, nas quartas de final da Copa Brasil, em data ainda a ser confirmada. Já o primeiro jogo do time do Alto Tietê no segundo turno da Superliga Bet7k 2023/24 será o clássico contra o Vedacit Vôlei Guarulhos neste domingo (21/01), às 18h30, no Ginásio da Ponte Grande.