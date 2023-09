Suzano Vôlei vence em Santo André e garante vice-liderança geral no Paulista

O Suzano Vôlei encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista com vitória sobre o Super Vôlei Santo André por 3 sets a 0 na noite da última sexta-feira (29/09) e garantiu a vice-liderança do certame. A partida aconteceu no Ginásio Pedro Dell'Antonia e terminou com as parciais de 21x25, 25x27 e 23x25. O resultado colocará os times frente a frente mais uma vez nas quartas de final.

Precisando se recuperar após duas derrotas seguidas, o Suzano foi ao ginásio santo-andreense com a missão de vencer e garantir a segunda colocação geral da primeira fase do Estadual. Para isso, a equipe dirigida pelo técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, valeu de toda a sua força e experiência para se impor no ABC Paulista, abrindo o duelo com um 21 a 25.

O segundo set foi marcado por um maior equilíbrio, visto que o time da casa passou a dificultar as ações de ataque suzanenses. Contudo, mesmo tendo vantagem na maior parte da etapa, os mandantes não seguraram a pressão suzanense e o time do Alto Tietê levou a melhor de virada com um 27 a 25.

Por fim, a última parcial teve grande alternância entre as equipes no placar, em especial da metade final do set, mas novamente, o Suzano bateu o rival santo-andreense por 25 a 23 e fechou o 3 a 0.

O técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, afirmou que o mais importante nesta noite era vencer e retomar o caminho das vitórias, algo conquistado com muito trabalho. "Precisavamos deste resultado e conseguimos nos impor fora de casa. Agora é focar nas quartas de final para seguir lutando por esse título que a cidade tanto merece", afirmou.

Quartas de final

Com o resultado, o Suzano superou o Farma Conde Vôlei e o Sesi-SP para garantir a segunda colocação geral da fase inicial do Paulista e terá o próprio Super Vôlei Santo André como adversário nas quartas de final.

A primeira partida da série acontece nesta terça-feira (03/10), às 19h30, em Santo André. O segundo duelo, com mando do Suzano, acontece na Arena Suzano na próxima quinta-feira (05/10), às 18 horas, com transmissão dos canais sportv. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).