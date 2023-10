Suzano Vôlei vence o Guarulhos por 3 sets a 2 e decide título do Paulista na segunda

O Suzano Vôlei venceu o Guarulhos por 3 sets a 2 no início da noite desta sexta-feira pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista na Arena. As parciais da partida ficaram em: 22x25; 25x18; 25x17; 25x27 e 15x13.

Como o Suzano perdeu a primeira partida, realizada na última terça-feira, e venceu hoje, o título será decidido na próxima segunda-feira, às 21 horas, em Guarulhos.

O Suzano saiu atrás no primeiro set, mas retomou a confiança, fez 2 a 1, tomou o empate, mas foi triunfante no tie break.