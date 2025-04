Suzano Vôlei vence o Itambé Minas novamente e está na semifinal da Superliga

O Suzano Vôlei está classificado para as semifinais da Superliga 2024/25. A equipe dirigida pelo técnico Pedro Uehara, o Peu, superou o favoritismo do Itambé Minas no 3º jogo das quartas de final ao vencer na Arena UniBH por 3 sets a 2 (20x25 | 25x23 | 25x17 | 21x25 | 10x15) na noite da última quarta-feira (16/04), fechando a série com duas vitórias e o passaporte carimbado para a próxima fase.

Com a promessa de um jogo quente após os tensos duelos protagonizados entre as equipes nos primeiros confrontos da chave, duas das camisas mais tradicionais do voleibol brasileiro entraram em quadra para uma noite de morte súbita, afinal, para seguir vivo em busca do título, apenas a vitória serviria. Com isso em mente, o Suzano abriu o embate acelerando o jogo e dominando as ações, fazendo 1 set a 0 com um 25 a 20 em plena casa minastenista.

Contudo, a equipe da rua da Bahia, atual campeã da Copa Brasil, não ostentava o favoritismo no confronto à toa. Com seus atletas selecionáveis e a tônica de jogo que levou a equipe mineira à vice-liderança geral da primeira fase, o time da casa dominou as parciais seguintes, virando o confronto com autoridade ao aplicar um 25 a 23 e um 25 a 17 na segunda e terceira etapa, respectivamente. A melhora dos mandantes parecia indicar o fim do sonho suzanense, mas ao contrário do que se imaginava, a partida ainda teria nova reviravolta.

Mais focado e inteiro em quadra, o Suzano, liderado pelo oposto Sabino, pelo ponteiro Daniel e pelo central Maicon, voltou ao quarto set com o objetivo de prolongar o jogo ao que seria o 12° tie-break do time do técnico Peu na atual Superliga. Com a raça que marcou a campanha paulista até aqui, os suzanenses não abaixaram a cabeça para o poderio minastenista e empataram o confronto ao aplicar um 25 a 21, forçando a parcial derradeira na Arena UniBH.

Com mais um tie-break à vista, a tensão dominou os ânimos de lado a lado, contudo, diante da pressão, o confronto ficou mais à cara suzanense. Ao sair na frente na parcial curta, os paulistas administraram importante vantagem ao rodar bolas consecutivamente, dominando o Minas e diminuindo a energia da torcida da casa que, antes inflamada, assistiu a um show do Clube do Alto Tietê. Mostrando toda a sua grandeza e tradição, o time da Grande São Paulo fechou o confronto com um 15 a 10, confirmando assim uma classificação histórica às semifinais, repetindo 2023, ano da última participação do Clube no top-4 da liga nacional.

Peu afirmou que a vitória e a classificação foram um prêmio para sua equipe que, segundo ele, vem superando grandes obstáculos para honrar o legado da Capital do Vôlei. "Tem sido uma temporada muito desgastante na qual estamos dando nosso 100% a cada semana, mesmo quando as coisas não dão certo. Especialmente depois daquele clima que vivemos no jogo 2 contra o Minas, na nossa casa, eu disse aos atletas antes da partida que não poderíamos deixar de garantir essa vaga, pois a torcida que esteve ao nosso lado na dificuldade merecia muito comemorar esse triunfo. Agora, vamos focar nessa semifinal e buscar uma das vagas para decidir a Superliga no próximo dia 4, no Ibirapuera", afirmou o técnico.