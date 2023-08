Suzano Vôlei vence por 3 sets a 0 na estreia do Campeonato Paulista

O Suzano Vôlei abriu a temporada 2023/24 com vitória ao bater o Climed Atibaia por 3 sets a 0 na noite deste sábado (19/08), em partida válida pela estreia do Campeonato Paulista 2023. O duelo realizado na Arena Suzano terminou com parciais de 25x20, 25x19 e 25x15.

O duelo inaugural da terceira temporada do Suzano Vôlei começou com vantagem para os visitantes, que imprimiram um ritmo forte no início da primeira parcial. Contudo, a qualidade do grupo suzanense pesou e a equipe conseguiu dar a volta por cima e fechar o set em 25 a 20.

Nas parciais seguintes, os mandantes dominaram as ações para conseguir fechar o 3 a 0 com autoridade. O segundo set terminou com um 25 a 19, enquanto o terceiro ficou em 25 a 15. Os resultados definiram um triunfo importante na estreia do Clube com os primeiros três pontos no Estadual.

O oposto Guilherme Sabino foi o maior pontuador da partida com 16 tentos. Ele ressaltou que o apoio da torcida na estreia foi fundamental na noite. "Esse ginásio pulsa demais, não tem como não ficar motivado. A gente agradece o carinho e o apoio, este foi o primeiro passo de uma temporada importante que temos pela frente", disse, dedicando o triunfo aos 3 mil torcedores presentes na Arena Suzano.

Por sua vez, o técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, destacou que a atuação no primeiro jogo oficial da temporada foi positiva, em especial com a vitória frente à torcida. "Sabemos que ainda há muito espaço para evolução, mas ganhar na estreia é sempre importante para não largar atrás na competição. Teremos um jogo importante na próxima sexta-feira, então vamos nos preparar para buscar outro bom resultado", disse.

Agora, o Suzano volta suas atenções para o duelo da segunda rodada do Estadual. Fora de casa, o time de Magoo enfrenta o Farma Conde Vôlei no ginásio ADC Embraer na próxima sexta-feira (25/08), às 20 horas.

Homenagem

O intervalo entre o segundo e o terceiro set foi marcado por uma homenagem ao ex-atleta e atual auxiliar técnico do time Sub-21 do Suzano Vôlei, Alberto Pedra, que recebeu uma camisa do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e do empresário Rogério Teruo como agradecimento pelos serviços prestados ao voleibol da cidade.

Em sua carreira, o ex-central vestiu as camisas dos projetos do município, retornando à cidade no ano de 2021 para assumir o posto de capitão do Suzano, exercendo tal função ao longo das últimas duas temporadas.

"Foi uma verdadeira honra representar essa camisa e viver tantas emoções em quadra. Agora estou do lado de fora, em uma outra função, mas sigo junto de vocês que sempre me deram tanto apoio e carinho. Por isso, só tenho a agradecer", disse Pedra.