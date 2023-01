Suzano Vôlei vence Sesi fora de casa e se classifica para semifinal da Copa Brasil

O Suzano Vôlei conquistou uma histórica classificação às semifinais da Copa Brasil 2023 ao bater o Sesi-SP na capital paulista por 3 sets a 1 na noite desta quarta-feira (25/01). O duelo válido pelas quartas de final da segunda competição do voleibol brasileiro foi realizado no Sesi da Vila Leopoldina e terminou com as parciais de 20x25, 21x25, 25x21 e 23x25, garantindo o avanço da equipe em sua primeira participação no torneio.

De acordo com o técnico Marcão, o alto nível da equipe e a atenção aos detalhes foi crucial para conseguir a classificação na quadra adversária.

“Trabalhamos diariamente para evoluir nossa equipe de forma que joguemos bem dentro e fora de casa. Hoje, com o apoio da torcida que veio a São Paulo, conseguimos ser mais efetivos nos momentos cruciais do jogo para vencer e colocar Suzano nas semifinais, algo que representa muito para esse grupo e para nossas pretensões", afirmou.