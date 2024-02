Suzano Vôlei viaja a Araguari para confronto decisivo na Superliga

O Suzano Vôlei viaja para Araguari (MG) neste domingo (18/02) para mais um desafio decisivo na Superliga Bet7k 2023/24, na qual a equipe do Alto Tietê enfrentará o Araguari Vôlei fora de casa na segunda-feira (19/02), às 19h30, com transmissão do Canal Vôlei Brasil. Uma vitória pode fazer os paulistas ultrapassarem os mineiros na luta por uma vaga nas quartas de final da liga nacional.

Com 20 pontos após a vitória na Arena Suzano sobre o Vôlei Renata no último dia 9 (sexta-feira), o clube paulista está na oitava colocação da Superliga, apenas um ponto atrás dos araguarinos, que ocupam a sétima posição na tabela e buscam mais uma vitória na Arena Sicoob Aracoop para seguir subindo na classificação. Contudo, os suzanenses prometem um embate muito equilibrado devido ao nível similar entre os times.

O caráter direto da disputa torna o confronto ainda mais decisivo. Afinal, o vencedor do confronto desta segunda-feira poderá conquistar uma importante vantagem na disputa pela vaga no mata-mata do campeonato nacional. Com sete jogos restantes para o término da primeira fase da Superliga, qualquer ponto somado torna-se fundamental em uma disputa onde a diferença entre o quinto colocado (Joinville Vôlei) para o nono (Vôlei Renata), primeiro time fora da zona de classificação, é de apenas cinco pontos.

O técnico Gerson Amorim, o Gersinho, destacou que a equipe superou muitos desfalques no jogo contra o Vôlei Renata e, agora, estará mais completa para o duelo em solo mineiro. “O (Yago) Dutra se recuperou de uma virose, vem treinando com a gente, e deve estar apto para o jogo. O (Vitor) Baesso e o Daniel (ambos ponteiros) seguem fora, mas sabemos do desafio que temos, vamos lutar pela vitória pois sair de Araguari com os três pontos é fundamental para as nossas pretensões”, disse.

O confronto entre Araguari Vôlei e Suzano acontece nesta segunda-feira (19/02), às 19h30, na Arena Paulo Skaf, com transmissão do Canal Vôlei Brasil.