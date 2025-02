Suzano Vôlei visa duelo contra Goiás após vitória contra o Neurologia Ativa

Pela 4ª rodada do segundo turno da Superliga, o Suzano Vôlei recebeu os goianos do Neurologia Ativa e conquistou uma importante vitória por 3 sets a 0 (25x22 | 25x20 | 25x23) na noite da última terça-feira (04/02). O triunfo na Arena Suzano manteve o time da casa na 6ª colocação, dentro da zona de classificação para o mata-mata da liga, com 23 pontos em 15 jogos. Agora, o time suzanense está de olho no próximo confronto, contra o Goiás, fora de casa, no sábado (8).

Buscando se reencontrar com as vitórias no torneio nacional e ampliar a sequência de três jogos seguidos sem derrotas em casa, o Suzano recebeu o lanterna da competição com a seriedade que o confronto exigia, afinal, um resultado negativo com o equilíbrio que a atual edição da liga apresenta poderia colocar a classificação para o mata-mata em risco.

Com isso em mente, o time treinado pelo técnico Pedro Uehara, o Peu, imprimiu forte ritmo desde o início do jogo para levar vantagem frente aos visitantes e abrir distância nos placares das parciais. Ainda que com alguma reação por parte dos goianos, o Suzano não deixou a liderança escapar ao longo dos três sets, repetindo um bom jogo pelo meio de rede com os centrais Maicon Leite e Wennder, este eleito melhor em quadra, para vencer as três etapas e garantir os três pontos em casa.

Peu comentou que, na Superliga, não existe facilidade e, pela intensidade e segurança para conter os avanços da equipe do Centro-Oeste, o Suzano mereceu a vitória. "Depois dos jogos contra o Campinas (Vôlei Renata), sabíamos que precisávamos voltar a vencer para deixar aqueles resultados para trás, e foi isso que fizemos. Buscamos os três pontos a todo momento e conseguimos um importante resultado em uma rodada positiva para nós" disse o técnico em referência às derrotas de Vedacit Vôlei Guarulhos e Apan Roll-On Blumenau, adversários diretos que não pontuaram em seus jogos.

Com cinco pontos de vantagem para o primeiro time fora do G-8, o Suzano segue com sua sequência goiana na Superliga já neste sábado, às 11 horas, quando enfrentará o Saneago Goiás Vôlei fora de casa, no ginásio do Sesi Vila Canaã.